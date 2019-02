Vor allem in Ost- und Südeuropa können viele Bürger ihre Wohnungen im Winter nicht warm und im Sommer nicht kühl halten. Das zeigt der Europäische Energiearmuts-Index (EEPI). Deutschland schneidet vergleichsweise gut ab.In insgesamt 17 EU-Staaten sind Haushalte in signifikantem Maße von Energiearmut betroffen. Am stärksten leiden Bürger in Bulgarien, Ungarn und der Slowakei; am seltensten sind Haushalte in Schweden, Finnland und Dänemark betroffen. Deutschland belegt mit Platz neun einen Rang im oberen Mittelfeld. Der Europäische Energiearmuts-Index (EEPI) wurde jetzt erstmals vom Expertennetzwerk ...

