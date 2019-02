Die Bilanzen der Zulieferer der Automobilindustrie sehen zusehends finster aus. Rückläufige Bestellungen der Autobauer drücken auf Umsatz und Gewinn. Das schlägt sich auch in den meisten Aktien der Automobilhersteller nieder: Daimler- und BMW-Aktien haben nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Jahreshälfte 2018 spürbar an Wert verloren.Die Volkswagen-Aktie hingegen nicht: Derzeit notiert sie in etwa auf dem Niveau, mit dem sie das zweite Halbjahr 2018 begonnen hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...