Was für eine Rallye im Euro Stoxx! Abwärts ging es 2018 in Wellen, immer wieder von Gegenreaktionen nach oben durchbrochen, in denen diejenigen einstiegen, die jedes neue Tief als Kaufgelegenheit wahrnahmen, weil das so viele Jahre zuvor immer wieder funktioniert hatte. Gewagt.Doch seit Weihnachten geht es wie auf Schienen höher. Und immer mehr Akteure fühlen sich in ihrer "buy on dips"-Methode bestätigt, sind sicher, dass der Euro Stoxx damit jetzt mehr zeigt als eine Gegenbewegung: Sie sehen die Wende als vollzogen an.

Den vollständigen Artikel lesen ...