In Deutschland hat sich der Anstieg der Produzentenpreise zu Beginn des Jahres weiter abgeschwächt, aber nicht so stark wie erwartet. Im Januar seien die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 2,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Das ist der schwächste Preisauftrieb auf Erzeugerebene seit Mai. Im Dezember hatte die Jahresrate noch bei 2,7 Prozent gelegen, im November und Oktober noch jeweils bei 3,3 Prozent gelegen.

Analysten hatten für Januar zwar mit einem Rückgang der Jahresrate bei den Erzeugerpreisen gerechnet. Sie waren aber im Mittel von einer deutlich niedrigeren Rate von 2,2 Prozent ausgegangen.

Im Monatsvergleich stiegen die Erzeugerpreise im Januar um 0,4 Prozent. In dieser Betrachtung hatte der Markt einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Stark beeinflusst wurde die Entwicklung durch die Energiepreise. Im Januar war Energie laut Bundesamt um 7,2 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Ohne Berücksichtigung der Energiekosten hätte die Jahresrate bei den Erzeugerpreisen nur bei 1,2 Prozent gelegen. Strom habe sich im Januar im Jahresvergleich um 11,7 Prozent verteuert, hieß es weiter. Erdgas war 10 Prozent teurer, während sich Mineralölerzeugnisse nur um 0,3 Prozent verteuert haben./jkr/jha/

