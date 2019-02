Deutsche Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum verändert. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 166,46 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,11 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Abend könnte das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank (Fed) mit möglichen Hinweisen auf die weitere Entwicklung der Geldpolitik in den USA für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen.

Außerdem haben die Anleger die weitere Entwicklung beim Brexit im Blick. Großbritannien und die Europäische Union suchen erneut nach einem Ausweg aus der verfahrenen Lage. Im Tagesverlauf will Premierministerin Theresa May in Brüssel Zugeständnisse erreichen, um den Austrittsvertrag im britischen Unterhaus doch noch ratifiziert zu bekommen und den angekündigten EU-Austritt ohne Chaos zu vollziehen./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0070 2019-02-20/08:29