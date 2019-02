An der Universität hatten wir eine Kollegin mit geschliffenem Mundwerk, das pausenlos im Einsatz war. Wenn sie - selten genug - eine Frage stellte, wartete sie die Antwort gar nicht ab, sondern wandte sich bereits dem nächsten Opfer zu, um es zuzutexten. Sie hiess Barbara. Wir gaben ihr den Kosenamen Blablara (was sie nicht mitbekam, denn dann hätte sie ja mal zuhören müssen). Manchmal fragte ich mich, wozu sie eigentlich zwei Ohren hatte? Dabei haben wir einen Mund und zwei Ohren, damit wir doppelt so lange zuhören wie reden.

Zum 1×1 der Kommunikation gehört: Wer gut zuhören kann, erfährt, was er wissen möchte. Er kann die erhaltenen Informationen aufnehmen, überprüfen und mit den eigenen Argumenten abgleichen. Manchmal genügt ein leichtes Nicken, um das Gegenüber zum Weitersprechen zu animieren. Während unser Gegenüber spricht, sollten wir alle Antennen auf Empfang stellen, anstatt uns bereits die Antwort zu überlegen.

Die Sechs-Sekunden Regel

Es gibt das Prinzip der Sechs-Sekunden-Regel. Warum sechs Sekunden? Wenn in einem Gespräch eine Pause entsteht, wird die Pause ...

