Ein unerwartetes Umsatzplus hat den Aktien von Telefonica Deutschland (O2) am Mittwoch vorbörsliche Gewinne beschert. Die Papiere des Mobilfunknetzbetreibers stiegen auf Tradegate um 1,75 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Dienstag.

Telefonica Deutschland profitierte im Schlussquartal vor allem von höheren Smartphoneverkäufen. Der Umsatz kletterte damit von Experten unerwartet. Zudem machte das Unternehmen beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und neuen Regulierungseinschnitten einen überraschend großen Sprung.

Analyst Akhil Dattani von der US-Bank JPMorgan lobte in einer ersten Reaktion das deutlich besser als erwartet verlaufene vierte Quartal des Telekomunternehmens. Die Ziele für 2019 seien weitgehend wie von ihm und dem Markt erwartet ausgefallen. Telefonica Deutschland will ohne Regulierungseffekte den Umsatz in etwa auf Vorjahreshöhe halten, das operative Ergebnis soll stabil bis leicht höher ausfallen./la/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1J5RX9

AXC0075 2019-02-20/08:40