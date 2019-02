FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures bauen am Mittwochmorgen ihre Gewinne aus. Der Risk-On-Modus an Europas Aktienbörsen setzt sich fort, während die globalen Erwartungen an Zinserhöhungen weiter zurückgehen. Dazu kommt speziell für den DAX die Erleichterung, dass es nicht zu einem Ausverkauf der Autoaktien durch US-Anleger wegen möglicher Strafzölle gekommen ist. Eine Erleichterungsrally der Autowerte könnte den DAX daher schnell um einige hundert Punkte nach oben treiben, heißt es im Handel. Der März-Kontrakt steigt um 27 auf 11.340,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.347,5 und das -tief bei 11.292 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.000 Kontrakte.

February 20, 2019

