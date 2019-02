FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnmitnahmen zeigen sich die deutschen Renten-Futures im frühen Handel am Mittwoch. Übergeordnet dürfte die Kauflaune jedoch weiter anhalten, wie die erfolgreiche Platzierung der langlaufenden französischen Staatsanleihe am Vortag zeigte. Global geht die Sorge vor Zinserhöhungen zurück, dazu äußerten sich am Vorabend gleich zwei Sprecher der US-Notenbank. Auch das Zurückfahren der Fed-Bilanz könnte demnach langsamer als bisher gedacht erfolgen.

Nach der Rally der vergangenen Woche gibt es bei den Renten-Futures zunächst kleinere Gewinnmitnahmen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 3 Ticks auf 166,42 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 166,55 Prozent und das -tief bei 166,36 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.000 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Future verliert 10 Ticks auf 186,48 Prozent und der kurze Bobl-Futures gibt 4 Ticks nach auf 133,12 Prozent.

February 20, 2019

