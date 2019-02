Nach der kräftigen Erholung an Europas Börsen seit Weihnachten haben Anleger am Dienstag eine vorsichtige Haltung an den Tag gelegt. Die Verhandlungen zwischen den USA und China bestimmten das Geschehen, und mangels weiterer positiver Signale wurde das Risiko vermieden. Unter Druck geriet vor allem der Bankensektor mit einer Abgabe von rund 1,0%. Hauptsächlich dafür verantwortlich war die britische Großbank HSBC, deren Wachstum im abgelaufenen Jahr die Investoren nicht zufrieden stellen konnte. Mit einem Minus von 4,0% reagierten die Anleger auf diese Enttäuschung. Danone hatte im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz dank einer starken Nachfrage nach Trinkwasser und Milchprodukten gesteigert, nach anfänglichen Verlusten auf Grund zu geringer ...

