Aktienhändler beobachten auch am Mittwoch die Entwicklungen im potentiellen Handelskonflikt zwischen EU und USA. Fresenius und FMC legen nach Zahlen deutlich zu.

Am Mittwoch halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zu Handelsbeginn zurück. Der Dax ging mit 11.342 Zählern 0,29 Prozent höher in den Handel. Am Dienstag hatte er 0,1 Prozent im Plus bei 11.309 Punkten geschlossen, nachdem er tagsüber um seinen Vortageskurs geschwankt war.

Angesichts eines drohenden Handelskonflikts zwischen der EU und den USA stellt sich nun die amerikanische Autoindustrie gegen Donald Trump. Die Verbände fürchten "erhebliche negative Folgen" für die Branche, sollte sich der US-Präsident entschließen, Zölle von bis zu 25 Prozent auf Auto-Einfuhren zu verhängen. Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass die USA europäische Autos als nationales Sicherheitsrisiko betrachten.

Am Abend (MEZ) legt die US-Notenbank Fed ihr Sitzungsprotokoll vom Zinsentscheid im Januar vor. Investoren hoffen dabei auf Informationen darüber, wie die Fed bei der Reduzierung ihrer Bilanz weiter vorgehen will.

Interessiert dürften Anleger auch die Entwicklungen in Sachen Brexit beobachten. Die britische Premierministerin will an diesem Mittwoch mit dem EU-Kommissionspräsidenten erneut verhandeln. May steckt in einer schweren Ausgangslage: Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten.

In Asien sorgten die laufenden Gespräche zum Handelsstreit zwischen China und den USA wie schon am Dienstag für Optimismus. In Tokio legte der Nikkei-Index am Mittwoch 0,6 Prozent auf 21.431 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,4 Prozent.

Konjunkturabhängige Werte wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...