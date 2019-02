Von Ian Walker

FRANKFURT (Dow Jones)--Die britische Kartellbehörde CMA will die geplante Fusion von J Sainsbury und Asda unterbinden, wenn die beiden Einzelhandelskonzerne nicht große Veränderungen ihrer Transaktion vornehmen. Eine erste Prüfung des Deals habe ergeben, dass ein Zusammenschluss der Supermarktketten die Preise in den Geschäften steigen lassen und die Qualität des Angebots verschlechtern würde, teilte die Behörde mit. Auch an den Tankstellen der beiden Konzerne sei mit höheren Preisen zu rechnen.

Die CMA schlug auch vor, wie die kartellrechtlichen Bedenken zerstreut werden könnten. Dazu gehöre der Verkauf einer größeren Anzahl von Geschäften oder die Abgabe einer der Marken aus dem Portfolio von Sainsbury oder Asda. Es werde den Konzernen aber schwer fallen, die Sorgen der Wettbewerbshüter aus der Welt zu schaffen. Die Behörde will nun Dritten ermöglichen, Stellungnahmen in dem Verfahren abzugeben und eine endgültige Entscheidung bis zum 30. April fällen.

Sainsbury teilte mit, die Sorgen der CMA nicht zu teilen. Die Behörde verstehe nicht, wie die Briten heutzutage einkaufen würden, habe ihre Maßstäbe verschoben und vergleichbare Transaktionen in der Vergangenheit anders beurteilt.

Vergangenes Jahr hatte der US-Handelskonzern Walmart vereinbart, Asda für 7,3 Milliarden Pfund an Sainsbury zu verkaufen. Dadurch sollte die größte Supermarkt-Gruppe in Großbritannien entstehen.

