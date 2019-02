Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger auch am Mittwoch weiterhin auf eine neue Richtungsentscheidung. Und es sieht gut aus, dass es mit der nachhaltigen Überwindung der Dax-Hürde bei 11.300 Zählern heute klappen kann. Nach der rasanten Erholung bis Mitte Januar hatte sich die Marke immer wieder als zu hoch erwiesen. Vor Xetra-Handelsstart zeigte sich der Leitindex Dax nun 0,3 Prozent im Plus ...

