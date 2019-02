Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor allem in jüngster Zeit hört man häufig von Aktienrückkäufen durch den Emittenten, so Dr. Lutz Tantow von der Nord LB. Unternehmen würden Anteilscheine kaufen, die sie auf den Markt gebracht hätten, zurück. Was werde damit bezweckt, welche Auswirkungen habe dies auf die Aktie und die Anleger? Pro: Das Stichwort laute: Mach den Anleger froh (und dich selbst)! Wo weniger Aktien im Umlauf seien, seien dann zwangsläufig die noch im Handel befindlichen mehr wert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...