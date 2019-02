Der Rohstoffhändler Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64) will den Aktionären wie im Vorjahr eine Dividende von 0,20 US-Dollar (ca. 0,18 Euro) je Aktie ausschütten. Die Zahlung erfolgt in zwei Tranchen im Mai und im September 2018. Die erste Zahlung erfolgt am 23. Mai 2019, wie Glencore am Mittwoch mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 3,53 Euro entspricht die Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite ...

