Original-Research: ITM Power Plc - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ITM Power Plc Unternehmen: ITM Power Plc ISIN: GB00B0130H42 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Buy seit: 20.02.2019 Kursziel: 43 GBpence Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat die Coverage von ITM Power PLc (ISIN: GB00B0130H42) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthals Rating ist Buy bei einem Kursziel von GBp 43. Zusammenfassung: Grüner Wasserstoff ist zu Recht das neue Zauberwort in der Debatte über die Dekarbonisierung der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs, und das britische Unternehmen ITM Power ('ITM') ist ein Pionier für Wasserstoff-Energiesysteme. ITM ist ein führender Anbieter von Wasserstoffproduktionsanlagen, sogenannten Elektrolyseuren, einschließlich kompletter Wasserstofftankstellen, und sollte von der steigenden Nachfrage nach grünem Wasserstoff (d. h. mit niedrigem Kohlenstoffgehalt) nachhaltig profitieren. Wasserstoff ist ein hervorragender Allround-Kraftstoff und eignet sich für alle drei Energieanwendungen: Strom, Wärme und Mobilität. Darüber hinaus wird es in der chemischen Industrie und in der Raffinerie als Rohstoff benötigt. ITM konzentriert sich auf die vielversprechendsten Märkte: Mobilität (Wasserstofftankstellen für Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEV)), Power-to-Gas-Anwendungen zur Speicherung von preiswerter Solar- und Windenergie in Form von Wasserstoff und erneuerbare Chemie. Im Bereich Mobilität hat Toyota die Vorteile des FCEV bereits erkannt und war der erste Hersteller, der ein Standard-Brennstoffzellen-Auto (Toyota Mirai) auf den Markt gebracht hat. Im Wärmebereich hat die britische Stadt Leeds (ca. 750.000 Einwohner) einen Prozess zur vollständigen Umstellung auf Wärme aus Wasserstoff begonnen. Shell hat von ITM eine 10-MW-Elektrolyseanlage bestellt, um grünen Wasserstoff als Rohstoff in einer Raffinerie zu verwenden. Wir rechnen mit einer massiven Ausweitung der weltweiten Produktion und des Verbrauchs von umweltfreundlichem Wasserstoff in den kommenden Jahren. Der hohe Auftragsbestand von ITM Power und die steigende Ausschreibungspipeline weisen auf ein starkes Umsatzwachstum in den kommenden Jahren hin, das den Weg für ein positives EBIT im Geschäftsjahr 2022 ebnen sollte. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kurssziel von GBp 43 auf. First Berlin Equity Research has initiated coverage on ITM Power PLc (ISIN: GB00B0130H42). Analyst Dr Karsten von Blumenthal's rating is Buy at a GBp 43 price target. Abstract: Green hydrogen is rightly the new magic word in the debate on how to decarbonise energy production & consumption, and the British company ITM Power ('ITM') is a pioneer in hydrogen energy systems. ITM is a leading supplier of hydrogen production plants, so-called electrolysers, including complete hydrogen refuelling stations, and looks set to be a prime beneficiary of rising demand for green (i.e. low carbon) hydrogen. Hydrogen is an excellent all-round fuel and suitable for all three energy applications: power, heat, and mobility. Furthermore, it is needed as feedstock in the chemicals and refining industries. ITM is focusing on the most promising markets: mobility (hydrogen refuelling stations for fuel cell electric vehicles (FCEVs)), power-to-gas applications to store cheap solar & wind power in the form of hydrogen, and renewable chemistry. In the mobility area, Toyota has already recognised the advantages of FCEVs and was the first manufacturer to offer a standard FC car (Toyota Mirai). In the heat area, the British town of Leeds (ca. 780k inhabitants) has started a process to switch completely to hydrogen-based heat. Shell has ordered a 10 MW electrolysis plant from ITM to use green hydrogen as feedstock in a refinery. We forecast a massive scaling up of global green hydrogen production & consumption in coming years. ITM Power's high order backlog and rising tender opportunity pipeline suggest strong sales growth in coming years, which should pave the way to break-even EBIT in FY 2022. We initiate coverage with a Buy rating and a GBp 43 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17583.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

