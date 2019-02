Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Im Laufe des Januars bewegte sich der Goldpreis weitestgehend innerhalb der im Dezember erreichten Spanne von 1.280 US-Dollar bis 1.295 US-Dollar je Unze, so Joe Foster, Portfolio Manager bei VanEck. Am 25. Januar habe der Goldpreis jedoch die psychologisch wichtige Schwelle von 1.300 US-Dollar durchbrochen, da sich an den Märkten allmählich die Ahnung verbreitet habe, die Federal Reserve (FED) könne den Abverkauf ihres Anleiheportfolios früher als erwartet beenden. ...

