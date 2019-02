Freiberufler für anstehende Projekte zu finden kostet Unternehmen viel Geld - und ihre Personalexperten Nerven. Neue digitale Vermittlungsplattformen wollen besser sein als Headhunter oder berufliche Netzwerke.

Wenn Oliver Treubel früher neue Auftraggeber brauchte, kostete das richtig Zeit. Der freie Journalist suchte im Internet nach Interessenten, stimmte sich dann über die Struktur seines Textes, das Honorar und die Abgabefrist mit der Redaktion ab. Ein paar Stunden brauchte er dafür immer - und hatte noch keine Zeile geschrieben. Ähnliche Probleme gab es in der Softwarefirma von Jan Schulz-Hofen: Fiel mal wieder besonders viel Arbeit an, mussten seine Mitarbeiter Überstunden machen.Heute erleichtern Algorithmen beiden den Job. Journalist Treubel kommt so schneller an neue Aufträge, die genau zu seinem Profil passen. Und Softwareunternehmer Schulz-Hofen nutzt sie, um Projekte an flexible Spezialisten zu vergeben - und zwar an solche, die den komplexen Job auch wirklich machen können.

Schon in der analogen Arbeitswelt zählten Kontakte und die richtigen Referenzen, mitunter auch nur die Fähigkeit, sich richtig in Szene zu setzen. Das individuelle Können war oftmals nicht ganz so wichtig. Wer Kontaktpflege und Showeffekte nicht so gut beherrschte, kam nicht sehr weit. Karrierenetzwerke wie Xing oder LinkedIn haben dieses Prinzip nur digitalisiert: Wer für ein Premiumkonto zahlt, wird allen, die nach Personal suchen, bevorzugt angezeigt. Ob es wirklich der geeignetere Mitarbeiter für den Job ist? Das bleibt unklar.

Neue Anbieter wollen jetzt mehr Transparenz schaffen - und setzen dazu auf Algorithmen, die auf Eliteunis im Lebenslauf oder fleißig gesammelte Visitenkarten wenig geben.

Start-ups, die nun mit präziseren Technologien Jobs vermitteln wollen, konzentrieren sich bislang noch auf bestimmte Städte oder Regionen, wollen aber expandieren. Mit ihrem Versprechen, Freiberuflern die aufwendige Akquise abzunehmen und Unternehmern den nötigen Freiraum zu schaffen, um sich aufs eigentliche Geschäft konzentrieren zu können, treffen sie einen Nerv: Deutsche Firmen setzen laut einer Studie des Personaldienstleisters Hays immer häufiger auf einen Mix aus Festangestellten und freiberuflichen Fachkräften, um flexibler auf plötzliche Schwankungen in der Nachfrage zu reagieren. Die Nachfrage nach Freelancern wird vom Markt aber mehr schlecht als recht bedient. Im Freelancer-Kompass 2018, einer Studie mit Umfragen unter den begehrten freiberuflichen IT-Fachkräften, gab fast die Hälfte der 1000 Befragten an, bei Projektausschreibungen schlechte Erfahrungen mit Vermittlern gemacht zu haben.

Daniel Barke und Marlon Litz-Rosenzweig, die die Vermittlungsplattform WorkGenius gegründet haben, setzen auf ein mit der ETH Zürich entwickeltes Online-Assessment-Center. Das hat auch der freie Journalist Oliver Treubel durchlaufen: Mehr als 50 Fragen hat er dabei beantwortet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...