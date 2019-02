Die Talsohle im russischen Markt scheint endgültig durchschritten, zumindest was die Verpackungsbranche und die verwandte Prozessindustrie sowie die Kunststoff- und Kautschukbranche angeht. Einen eindrucksvollen Beleg hierfür lieferten die beiden Fachmessen Upakovka - Processing and Packaging und Interplastica, 22. International Trade Fair for Plastics and Rubber, die nach vier Messetagen am 01. Februar 2019 erfolgreich zu Ende gingen.Rund 25.000 Besucher kamen in das AO Expocenter in Krasnaja Presnja, Moskau, um sich über die umfangreiche Angebotspalette der 950 Aussteller aus 32 Ländern zu informieren. ...

