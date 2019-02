Hannover (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund der regen Emissionstätigkeit in den ersten Wochen des Jahres würden wir die vergangenen Handelstage mit Blick auf die Anzahl an Primärmarkplatzierungen eher als ruhig bezeichnen, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.So seien in den vergangenen fünf Handelstagen drei Covered Bonds im EUR-Benchmarkformat begeben worden. Bereits am Mittwoch der Vorwoche seien die niederländische Achmea Bank (EUR 500 Mio.; 7y) sowie der französische Emittent BPCE SFH (EUR 1,75 Mrd.; 8,6y) an ihre Investoren herangetreten. ...

