Santa Fe, New Mexico (ots/PRNewswire) - Thornburg Investment

Management ("Thornburg"), eine weltweit tätige Investmentgesellschaft

mit einem verwalteten1 Vermögen von 41 Milliarden US-Dollar, gab

heute bekannt, dass der Thornburg Investment Income Builder Fund (der

"Fonds"), USD-Klasse A acc (OGAW), den renommierten, schweizerischen

Lipper Fund Award gewonnen hat. Die Performance des Fonds im

Dreijahreszeitraum zum 31. Dezember 2018 belegt in der Kategorie

Mixed Asset USD Aggressive den ersten Platz unter 12 Fonds.



"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die in unseren

Unternehmensabläufen und unserer Philosophie bestärkt", sagte Jason

Brady, Präsident und CEO von Thornburg und Co-Portfoliomanager des

Fonds. "Diese Auszeichnung dient als Beweis für unsere

kooperationsorientierte Struktur und die allgemeine Stärke unseres

Teams. Wir freuen uns darauf, unseren Aktionären weiterhin eine

solide risikobereinigte Rendite zu bieten."



Beim Fonds handelt es sich um ein global ausgerichtetes Portfolio

mit dem Ziel, im Laufe der Zeit einen attraktiven und wachsenden

Einkommensstrom sowie Kapitalzuwachs zu generieren. Das Unternehmen

nutzt einen Bottom-up-Ansatz der Fundamentalanalyse, um eine

dynamische Mischung aus globalen, dividendenberechtigten Aktien und

Anleihen praktisch jeder Art zu verwalten. Der Fonds verwaltet

Vermögenswerte in Höhe von 19 Mio. USD und basiert auf dem Thornburg

Investment Income Builder Fund, einem Investmentfonds mit einer

16-jährigen Erfolgsgeschichte und einem Vermögen von 14 Mrd. USD, der

US-Investoren zur Verfügung steht. Die Co-Portfoliomanager des Fonds

Jason Brady, Brian McMahon, Ben Kirby und Matt Burdett werden dabei

von Thornburgs 40-köpfigem Investmentteam unterstützt.



"Investment Income Builder bietet eine globale Lösung für Kunden,

die in einer Vielzahl von Marktbedingungen Einkommen generieren und

dabei flexibel bleiben möchten", erklärte Carter Sims,

Geschäftsführer und Leiter des globalen Vertriebs bei Thornburg.

"Diese Strategie bietet eine sehr attraktive Rendite, indem sie nach

qualitativ hochwertigen, dividendenberechtigten Unternehmen sucht,

die in Zeiten von Marktvolatilität und -turbulenzen die Möglichkeit

bieten, flexibel in Anleihen investieren."



Informationen zu Lipper Fund Awards



Seit mehr als drei Jahrzehnten und in über 20 Ländern weltweit

zeichnen die Lipper Fund Awards Fonds und Fondsmanagement-Unternehmen

aus, die sich durch eine konstant starke, risikobereinigte

Performance im Vergleich zu ihren Mitbewerbern auszeichnen.



Informationen zu Thornburg



Thornburg Investment Management ist eine private, weltweit tätige

Investmentgesellschaft, die eine Reihe von Multi-Strategielösungen

für Institutionen und Finanzberater anbietet. Als anerkannter

Marktführer für festverzinsliche Anlagen, Aktien und alternative

Anlagen verwaltet das Unternehmen zum 31. Dezember 2018 41 Mrd. USD

in Form von Investmentfonds, institutionellen Konten, separaten

Konten für eigenkapitalstarke Investoren und OGAW-Fonds für nicht

US-amerikanische Anleger. Thornburg wurde 1982 gegründet und hat

seinen Hauptsitz in Santa Fe, New Mexico.



Bei Thornburg glauben wir, dass uneingeschränkte Investitionen zu

besseren Ergebnissen für unsere Kunden führen. Unsere Kultur basiert

auf Zusammenarbeit und unsere Anlagelösungen sind sehr dynamisch, von

höchster Qualität und indexunabhängig. Auf der ununterbrochenen Suche

nach Mehrwert für unsere Kunden spielt die Art und Weise, wie wir

handeln, denken, investieren und wie wir strukturiert sind, eine

entscheidende Rolle für uns.



Weitere Informationen finden Sie unter www.thornburg.com. Weitere

Informationen zu früheren Auszeichnungen finden Sie unter

www.thornburg.com/awards.



Ansprechpartner

Chris Elsmark

Geschäftsführer

Thornburg Investment Management Limited

Tel: +44 (0) 20 7887 62 79

chris.elsmark@thornburg.com



Michael Corrao

Leiter der Abteilung für globale Kommunikation

Thornburg Investment Management

Tel: +1 (505) 467-5345

E-Mail: mcorrao@thornburg.com



Medienanfragen

Catherine P. Jones

Polisi Jones

Tel: +1 (917) 330-8934

E-Mail: team@polisijones.com



Diese Mitteilung und jede Investition oder Dienstleistung, auf die

sich dieses Material bezieht, stellt kein Angebot oder keine

Aufforderung zur Investition in den Fonds dar.



Investitionen sind mit Risiken behaftet, einschließlich eines

möglichen Kapitalverlustes.



Die für europäische Auszeichnungen in Frage kommenden Mittel

müssen in drei von 31 europäischen Ländern, die sich aus den 27

EU-Mitgliedstaaten und den vier EFTA-Ländern zusammensetzen, zum

Verkauf registriert werden. Die Auszeichnung wurde an Aktien der

USD-Klasse A acc des Fonds vergeben. Die risikobereinigten Renditen

von Lipper werden auf das Ende des Kalenderjahres des jeweiligen

Auswertungsjahres berechnet und beinhalten die Wiederanlage von

Dividenden. Die Fonds haben keine Auszeichnung für die anderen

Zeiträume erhalten. Aktien der USD-Klasse A acc stehen möglicherweise

nicht allen Anlegern zur Verfügung und die Mindestanlage kann höher

sein. Informationen zu anderen verfügbaren Aktienklassen erhalten Sie

unter thornburg.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2378255-1&h=

3049086267&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26

o%3D2378255-1%26h%3D3735962751%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thornburg

.com%252F%26a%3Dthornburg.com&a=thornburg.com).



Die Kategorie Mixed-Asset USD Aggressive umfasste 12 Fonds im

Dreijahreszeitraum.



Wichtige Informationen zum US-amerikanische Investmentfonds



Bevor Sie investieren, sollten Sie die Anlageziele, Risiken,

Gebühren und Ausgaben des Fonds sorgfältig prüfen. Um einen Prospekt

oder Kurzprospekt mit diesen und anderen Informationen zu erhalten,

wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder besuchen Sie

thornburg.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2378255-1&h=304908

6267&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D23

78255-1%26h%3D3735962751%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thornburg.com%2

52F%26a%3Dthornburg.com&a=thornburg.com). Lesen Sie sie sorgfältig

vor Ihrer Investition durch.



Thornburg Investment

Income Builder Fund

Performance zum 31. 1 Jahr 5 10

Dezember 2018 Jahre Jahre

iShares (Ab Beginn: -4,39 3,79 9,47

03.11.2003)? % % %

Gemischter Vergleich* -6,42 4,17 8,31

(Ab Beginn: 24.12.02) % % %

Kalenderjahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013

iShares (Ab Beginn: -34,41 37,05 13,79 0,82 11,72 16,85

03.11.2003)? % % % % % %

Gemischter Vergleich* -31,05 24,04 10,90 -2,06 13,01 18,92

(Ab Beginn: 24.12.02) % % % % % %

2014 2015 2016 2017 2018

iShares (Ab Beginn: 4,90 % -5,10 9,86 15,17 -4,39

03.11.2003)? % % % %

Gemischter Vergleich* 5,25 % -0,33 6,41 17,42 -6,42

(Ab Beginn: 24.12.02) % % % %

Quelle:

Zusammenfassung

? Vor der Einführung

dieser Aktiengattung ist

die Performance

hypothetisch und wurde

aus den tatsächlichen

Renditen einer früheren

Aktiengattung bereinigt

um die Kosten der

neueren Aktiengattung

berechnet.

Die dargestellten

Performance-Daten

stellen die Performance

der Vergangenheit dar

und sind keine Garantie

für zukünftige

Ergebnisse. Die

Anlagerendite und der

Nennwert schwanken,

sodass die Aktien bei

der Einlösung mehr oder

weniger wert als ihre

ursprünglichen Kosten

sein können. Die

aktuelle Performance

kann niedriger oder

höher als angegeben

ausfallen.Da der Fonds

eine begrenzte

Performance-Historie

aufweist, werden Daten

für den Thornburg

Investment Income

Builder Fund, einen

US-amerikanischen

Investmentfonds,

gezeigt. Obwohl der

Fonds von demselben

Investmentteam verwaltet

wird und ein ähnliches

Anlageverfahren wie der

US-Investmentfonds

anwendet, können die

Wertentwicklung und

Portfoliozusammensetzung

des Fonds aufgrund der

OGAW-Vorschriften

verschieden sein.

Für Aktien der Klasse I

fällt keine

Vorausverkaufsgebühr an.

Der Mischindex des

Thornburg Investment

Income Builder Fund

setzt sich zu 25 % aus

dem Bloomberg Barclays

U.S. Aggregate Bond

Index und zu 75 % aus

dem MSCI World Index

zusammen, die monatlich

umgerechnet werden.

Der US-Fonds wird von

der Thornburg Securities

Corporation vertrieben.

2300 North Ridgetop

Road, Santa Fe, NM 87506



Wichtige OGAW-Informationen



Der Fonds wird ausschließlich nicht US-amerikanischen Investoren

zu den Bedingungen des aktuellen Fondsprospekts angeboten. Eine Kopie

des vollständigen Prospekts und das KIID für den Fonds kann bei der

lokalen Zahlstelle über die Transferagentur des Fonds, Brown Brothers

Harriman Fund Administrator Services (Ireland) Limited oder unter

http://www.thornburgglobal.com angefordert werden. Der Prospekt und

das KIID enthalten wichtige Informationen zum Fonds und sollten vor

der Anlage sorgfältig gelesen werden.



Vertriebspartner - Thornburg Investment Management, Inc.

(+1.855.732.9301). Administrator - Brown Brothers Harriman Fund

Administration Services (Ireland) Limited ist der Administrator

(+353.1.603.6490).



Wichtige Informationen für britische Investoren



Diese Mitteilung und jede Investition oder Dienstleistung, auf die

sich dieses Material bezieht, stellt kein Angebot oder keine

Aufforderung zur Investition in den Fonds dar und ist ausschließlich

für Personen bestimmt, die professionelle Kunden oder geeignete

Gegenparteien im Sinne der FCA-Regeln sind, und andere Personen

sollten nicht danach handeln oder sich darauf verlassen. Diese

Mitteilung ist nicht für die Verwendung durch eine natürliche oder

juristische Person in einer Rechtsordnung oder einem Land bestimmt,

in dem ein solcher Vertrieb oder eine solche Verwendung gegen die

lokalen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde.



Thornburg

Investment Income

Builder Fund OGAW

Performance zum 1 5 Ab

31. Dezember 2018 Jahr Jahre Beginn

A-Shares (Ab -5,65 3,19 5,53 %

Beginn % %

29.06.2012)

iShares (Ab -4,81 4,10 6,47 %

Beginn % %

29.06.2012)

Gemischter -6,42 4,17 7,15 %

Vergleich* (Seit % %

29.06.2012)

Kalenderjahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A-Shares (Ab 13,15 5,36 -5,24 8,92 14,03 -5,65

Beginn % % % % % %

29.06.2012)

Gemischter 18,92 5,25 -0,33 6,41 17,42 -6,42

Vergleich* (Seit % % % % % %

29.06.2012)

Quelle:

Zusammenfassung

Die dargestellten

Performance-Daten

stellen die

Performance der

Vergangenheit dar

und sind keine

Garantie für

zukünftige

Ergebnisse. Die

Anlagerendite und

der Nennwert

schwanken, sodass

die Aktien bei

der Einlösung

mehr oder weniger

wert als ihre

ursprünglichen

Kosten sein

können. Die

aktuelle

Performance kann

niedriger oder

höher als

angegeben

ausfallen.



Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung von der Thornburg

Investment Management Ltd. herausgegeben ("TIM Ltd.") und von der

Robert Quinn Advisory LLP genehmigt, die von der britischen Financial

Conduct Authority ("FCA") zugelassen und reguliert wird. IM Ltd. ist

ein ernannter Vertreter der Robert Quinn Advisory LLP.



Der Fonds ist ein Teilfonds der Thornburg Global Investment plc,

einer offenen Dachfonds-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung

zwischen Teilfonds, die von der Central Bank of Ireland (CBI) am 25.

November 2011 als Investmentgesellschaft gemäß den OGAW-Verordnungen

zugelassen wurde. Die Zulassung der Gesellschaft durch die CBI stellt

weder eine Empfehlung oder Garantie für die Gesellschaft durch die

CBI dar noch ist die CBI für den Inhalt des Prospekts oder des KIID

verantwortlich.



Dieses Material stellt eine finanzielle Förderung im Sinne des

Financial Services and Markets Act 2000 (das "Gesetz") und des von

Zeit zu Zeit von der FCA herausgegebenen Handbuchs mit Regeln und

Leitlinien (die "FCA-Regeln") dar. Die TIM Ltd. bietet weder

Anlageberatung an, noch empfängt und übermittelt sie Aufträge von

Personen, an die dieses Material kommuniziert wird, noch führt sie

andere Aktivitäten mit oder für solche Personen durch, die "MiFID

oder gleichwertige Drittlandsgeschäfte" im Sinne der FCA-Regeln

darstellen.



Lipper Fund Awards From Refinitiv, © 2019 Refinitiv. Alle Rechte

vorbehalten. Mit Genehmigung verwendet und durch die

Urheberrechtsgesetze der Vereinigten Staaten geschützt. Das Drucken,

Kopieren, Weiterverbreiten oder Übertragen dieser Inhalte ohne

ausdrückliche schriftliche Genehmigung ist untersagt.



1 Verwaltete Vermögen zum 31. Dezember 2018



