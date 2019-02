BAD HOMBURG (Dow Jones)--Fresenius rechnet bei seiner Kliniksparte Helios im laufenden Jahr mit Gegenwind beim Gewinn. Das operative Ergebnis (EBIT) dürfte um 2 bis 5 Prozent sinken, kündigte der Konzern bei Vorlage der Jahreszahlen an. Das organische Umsatzwachstum von Helios wird dagegen zwischen 2 und 5 Prozent gesehen. Im abgelaufenen Jahr hatte Helios die Erlöse organisch um 3 Prozent bzw. bereinigt um 6 Prozent gesteigert. Das EBIT hatte Helios noch stabil gehalten bzw bereinigt um 3 Prozent erhöht. Damit hat die Fresenius-Sparte die zuletzt etwas eingedampften Ziele erreicht.

Grund für das weniger dynamische Geschäft ist der schwächere Heimatmarkt, in dem die Kliniksparte rund zwei Drittel der gesamten Erlöse erzielt. In Deutschland seien die Fallzahlen rückläufig, unter anderem auch wegen Personalknappheit im Pflegebereich und dem Trend zur ambulanten Behandlung. In der Heimat verzeichnete Helios im Gesamtjahr einen Rückgang der EBIT-Marge auf 10,5 von 11,9 Prozent, im Schlussquartal sogar auf 9,5 von 11,6 Prozent. Wesentlich besser läuft das Geschäft in Spanien, wo Helios das restliche Drittel der gesamten Umsätze erzielte.

Kabi läut weiter rund

Erfreulich für Fresenius ist dagegen die weitere Entwicklung bei Kabi. Die auf Infusionsprodukte und klinische Ernährung spezialisierte Sparte hat ihre starke Entwicklung auch im vierten Quartal fortgesetzt. Wie schon im Vorquartal entwickelte sich das Geschäft in Nordamerika besonders gut, zumal Kabi dort von der Arzneimittelknappheit profitierte.

Im Gesamtjahr stieg der Umsatz laut Mitteilung um 3 Prozent auf 6,54 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 7 Prozent. Das währungsbereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um 2 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro. Fresenius Kabi selbst hatte sich zuletzt zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr beim Umsatz das obere Ende der prognostizierten organischen Wachstumsspanne von 4 bis 7 Prozent zu erreichen und das EBIT währungsbereinigt um 1 bis 3 Prozent zu steigern.

Für das neue Jahr rechnet Kabi mit einem organischen Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent. Die gleiche Steigerungsrate sieht die Freseniussparte auch beim währungsbereinigten EBIT-Wachstum.

