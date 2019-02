(shareribs.com) Chicago 20.02.2019 - Weizen rutschte nach dem verlängerten Wochenende am Chicago Board of Trade deutlich ab. Auch die Sojabohnen haben sich verbilligt und notieren bei nur noch 9,00 USD. Im elektronischen Handel kann sich März-Mais um 3,5 Cents auf 3,7325 USD/Scheffel verbessern. Am Dienstag rutschte Mais um mehr als fünf Cents ab und kostete damit so wenig, wie zuletzt Ende November. ...

