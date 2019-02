Paris - Europas Börsen haben am Mittwoch nach einem freundlichen Handelsbeginn ihre Gewinne weitgehend abgegeben. Damit knüpften sie an ihre schon zuletzt verhaltene Entwicklung an und zollten so weiter der Erholungsrally seit Jahresbeginn Tribut.

Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,05 Prozent höher bei 3241,12 Punkten. Seit seinem Zwischentief nach Weihnachten hat der Leitindex der Eurozone allerdings bereits über elf Prozent gut gemacht. Beim Pariser Cac 40 stand am Mittwoch zuletzt noch ein Plus von 0,16 Prozent auf 5169,00 Punkte zu Buche und der Londoner FTSE 100 ("Footsie") gewann 0,07 Prozent auf 7183,95 Zähler.

Am besten im marktbreiten Stoxx Europe 600 schlugen sich die Aktien der Autobauer und -zulieferer: Deren Subindex stieg um 1 Prozent. Zu den grössten Verlierern in der Branchenübersicht zählte hingegen der Index der Handelsunternehmen: Er sank angesichts des Kurseinbruchs bei Sainsbury um knapp ein halbes Prozent.

Die Titel der britischen Supermarktkette litten sichtbar unter dem drohenden Scheitern der Fusion mit Konkurrent Asda: Sie büssten am "Footsie"-Ende 16 Prozent auf 242 Pence ein und markierten damit den tiefsten Stand seit April ...

