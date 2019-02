Hamburg (ots) - Im GALA-Interview macht Schauspielerin und Sängerin Anna Loos, 48, ihrem Ehemann Jan Josef Liefers, 54, eine rührende Liebeserklärung. "Auch unser Leben ist nicht nur rosarote Zuckerwatte", sagt sie. "Klar knallt es auch mal, wie bei jedem anderen Paar. Aber wir können uns auch immer wieder gegenseitig überraschen. Ich kann mir ein Leben ohne Jani nicht vorstellen. Am allermeisten mag ich seinen Humor." Auf die Frage, welche Wünsche sie im Leben noch habe, antwortet sie: "Ich möchte glücklich alt werden, tolle Filme drehen. Und auf jeden Fall wünsche ich mir, dass Jani mich überlebt."



Nach zwölf Jahren als Frontfrau bei der Kultband Silly startet Anna Loos jetzt mit dem Album "Werkzeugkasten" ihre Solokarriere. In den Musikvideos sind auch ihr Mann und die beiden Töchter zu sehen.



