Die US-Regierung will die geplante Finanzhilfe von fast einer Milliarde Dollar (820 Mio. Euro) für das Projekt einer Schnellzugverbindung in Kalifornien streichen. Die US-Eisenbahnbehörde (FRA) warf der kalifornischen Bahnbehörde in ihrer Begründung vor, vereinbarte Vorgaben nicht erfüllt zu haben. Zudem habe Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom verkündet, dass die Trasse nicht an der geplanten Route gebaut werden solle.

Das US-Transportministerium kündigte überdies an, "jede rechtliche Option" zu prüfen, um von Kalifornien Bundesfördermittel von 2,5 Milliarden Dollar zurückzubekommen. Ursprünglich sollte das Trassenprojekt die Westküsten-Metropolen Los Angeles und San Francisco verbinden. In der vergangenen Woche hatte Gouverneur Newsom angekündigt, sich angesichts der ausufernden Kosten jedoch auf einen kürzeren Bahnabschnitt zwischen den Städten Bakersfield und Merced im Landesinneren konzentrieren zu wollen. Newsoms Planänderung vereitle den Zweck, für den die Bundesmittel vergeben worden seien, erklärte FRA-Chef Ronald Batory.

Einen anderen möglichen Grund, warum Washington dem Bundesstaat einen Strich durch die Rechnung macht, legte am Dienstag US-Präsident Donald Trump auf Twitter selbst nahe: "Das gescheiterte Schnellzug-Projekt in Kalifornien, wo die Kostenüberschreitungen dabei sind, Weltrekorde aufzustellen, ist Hunderte Male teurer als die dringend benötigte Mauer!" Wie am Montag bekannt wurde, haben 16 Bundesstaaten, darunter das demokratisch regierte Kalifornien, an einem Bundesgericht in San Francisco eine Sammelklage gegen eine Notstandserklärung Trumps eingereicht. Mit dieser will der Präsident den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko ohne die Unterstützung des Kongresses umsetzen./eka/DP/mis

