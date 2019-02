Tesla hat offenbar die Marke von 200.000 produzierten Model 3 überschritten. Bei den registrierten VIN-Nummern für das Model 3 dürften die Kalifornier in diesem Quartal sogar die 300.000 erreichen. Insgesamt will Tesla in diesem Jahr sogar 400.000 Fahrzeuge ausliefern. Dies geht es aus einem Tweet von Elon Musk hervor. Zunächst sprach er zwar von 500.000 Stromern, korrigierte jedoch kurz darauf seinen ...

