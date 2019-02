Zürich (ots) -



Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie blickt auf

ein sehr gutes Geschäftsjahr zurück. Auftragseingänge, Umsätze und

Exporte nahmen teils kräftig zu. Auch die Margen haben sich weiter

erholt. Allerdings schwächte sich die Wachstumsdynamik im zweiten

Halbjahr deutlich ab. In den nächsten Monaten ist eine

Seitwärtsbewegung deshalb die wahrscheinlichste Geschäftsentwicklung.

Mit den ausbleibenden Wachstumsimpulsen gewinnt der Abschluss neuer

Freihandelsabkommen an Dringlichkeit. Sie schaffen insbesondere für

KMU neue Marktchancen. Im Fokus stehen die möglichen Verträge mit den

USA und dem Mercosur. Die vordringlichste Aufgabe ist es jedoch, den

privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt zu sichern. Dafür braucht es

das institutionelle Abkommen.



Im vergangenen Jahr nahmen die Auftragseingänge in der Schweizer

Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) im

Vergleich zu 2017 um +6,5 Prozent zu. Auch die Umsätze stiegen im

Vergleich zu Vorjahr um +11,4 Prozent kräftig an. Grossfirmen und KMU

profitierten gleichermassen von höheren Aufträgen und Umsätzen. Der

gute Geschäftsgang wirkte sich auf die Kapazitätsauslastung in den

Betrieben aus. Diese bewegte sich über das gesamte Jahr hinweg mit

durchschnittlich 91,3 Prozent deutlich über dem langjährigen

Mittelwert von 86,4 Prozent. Ebenfalls erfreulich entwickelte sich

die Beschäftigungslage. Die Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

in der Schweizer MEM-Industrie erhöhte sich in den ersten neun

Monaten des letzten Jahres um 7800 Stellen auf 320'400 Arbeitsplätze.



Im Weiteren hat sich auch die Ertragslage gegenüber dem Vorjahr

leicht verbessert. In der Umfrage zum Geschäftsjahr 2018 meldeten 13

Prozent (2017: 14%) der Unternehmen einen Verlust auf Stufe EBIT.

Eine zwar positive aber letztlich unbefriedigende Marge von null bis

fünf Prozent gaben 24 Prozent (2017: 26%) der Firmen an. Immerhin 44

Prozent (2017: 40%) der Betriebe erzielten eine gute Marge von über

acht Prozent. Unter dem Strich konnte die MEM-Industrie die nach der

Aufhebung des Euro-Mindestkurses erlittenen Margenverluste noch nicht

wettmachen.



Steigende Exporte bei allen Warengruppen



Der gute Geschäftsgang widerspiegelt sich in den Exporten der

MEM-Industrie. Diese wuchsen 2018 um +4,4 Prozent und erreichten

einen Wert von 69,7 Milliarden Franken. Insbesondere die Ausfuhren in

die USA stiegen kräftig an (+9,5%). Auch jene in die EU nahmen zu

(+5,4%). Einzig die Exporte nach Asien reduzierten sich um -2,1

Prozent, wofür vor allem die schwierige Geschäftssituation im

Mittleren Osten verantwortlich ist. Die insgesamt positive

Exportentwicklung erfasste alle wichtigen Warengruppen. Gegenüber dem

Vorjahr wuchsen die Ausfuhren der Präzisionsinstrumente um +7,4

Prozent, der Metalle um +5,5 Prozent, der Elektrotechnik/Elektronik

um +4,6 Prozent und jene im Maschinenbau um +4,5 Prozent.



Eintrübung im zweiten Halbjahr 2018



Gesamthaft war 2018 ein sehr gutes Jahr für die MEM-Industrie.

Allerdings schwächte sich die sehr hohe Wachstumsdynamik im dritten

und vierten Quartal 2018 deutlich ab. Zwar nahmen die Umsätze um +8,5

Prozent (Q3/18) bzw. +5,7 Prozent (Q4/18) gegenüber den jeweiligen

Vorjahresquartalen zu. Im Gegensatz dazu reduzierten sich die

Auftragseingänge im Vergleich zu den Vorjahresperioden im dritten

(-6,0%) und vierten Quartal (-11,3%) deutlich. Diese hohen Rückgänge

müssen jedoch etwas relativiert werden, da die Bestellungseingänge in

den Vorjahresquartalen ein sehr hohes Niveau erreicht hatten.



Aufgrund der konjunkturellen Abkühlung in den wichtigsten

Absatzmärkten rechnet Stefan Brupbacher, Direktor Swissmem, nicht mit

einer Fortsetzung des Aufschwungs: «Es fehlen die Wachstumsimpulse

aus dem Ausland. Als Folge der generellen Konjunkturabkühlung in

vielen zentralen Märkten dürfte es somit in den nächsten Monaten zu

einer Seitwärtsbewegung in der Geschäftsentwicklung der MEM-Industrie

kommen». Darüber hinaus sind der Brexit, die Schuldensituation in

einigen EU-Staaten sowie die weltweit nach wie vor schwelenden

Handelskonflikte die bedeutendsten Unsicherheitsfaktoren für die

künftige Entwicklung.



Auch die Unternehmerinnen und Unternehmer der MEM-Industrie zeigen

sich nicht mehr so optimistisch wie noch vor einem Jahr. Damals

erwarteten 53 Prozent der Unternehmer höhere Aufträge. Dieser Wert

hat sich innert Jahresfrist um 21 Prozentpunkte auf 32 Prozent

reduziert. Gemäss der jüngsten Swissmem-Befragung geht eine relative

Mehrheit von 45 Prozent für das Jahr 2019 von gleichbleibenden

Aufträgen aus dem Ausland aus. Mit sinkenden Bestellungen rechnen 23

Prozent der Unternehmen.



Zugang zu den Weltmärkten bleibt ein Erfolgsfaktor



Die Schweizer MEM-Industrie exportiert seit Jahren

durchschnittlich 80 Prozent ihrer Produkte. Der Heimmarkt ist somit

viel zu klein, um den Fortbestand der Exportunternehmen und deren

Arbeitsplätze in der heutigen Grösse zu sichern. Die Firmen sind also

auf einen möglichst diskriminierungsfreien Zugang zu den Weltmärkten

angewiesen. Das gilt insbesondere für KMU. Diese haben nicht die

finanzielle Kraft, um ihre Präsenz in den Zielmärkten beliebig

auszubauen. In der MEM-Industrie sind 98 Prozent aller Firmen

klassische KMU. Mit dem Abbau von Zollschranken und nicht tarifären

Handelshemmnissen gewinnen diese Unternehmen ab Standort Schweiz in

den jeweiligen Absatzmärkten an Wettbewerbsfähigkeit. Das stärkt den

Werkplatz Schweiz und sichert Arbeitsplätze in der Exportindustrie

sowie in ihren zahllosen Zulieferbetrieben.



Die Schweizer Aussenwirtschaftspolitik ist gerade aufgrund der

ausbleibenden Wachstumsimpulse gefordert, das Netz der

Freihandelsabkommen rasch weiter zu verbreitern und zu vertiefen. So

kann sie neue Marktchancen schaffen. Im Fokus stehen die möglichen

Verträge mit den USA und dem Mercosur, die nun möglichst schnell und

vor anderen Staaten abgeschlossen werden sollen.



Institutionelles Abkommen ist zentral



Die vordringlichste Aufgabe ist es jedoch, das Verhältnis zur EU

zu klären, dem mit Abstand wichtigsten Absatzmarkt der Schweiz. Dafür

braucht es das institutionelle Abkommen. Es stellt den bilateralen

Weg auf eine langfristig tragfähige Basis und sichert den

privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt. Das war, ist und bleibt das

Hauptziel dieses Abkommens. Im Kern ist das vorliegende Abkommen für

die Schweizer Bedürfnisse massgeschneidert und bringt neben der

Sicherung des Marktzuganges weitere wichtige Vorteile für die

Schweiz: Es schafft mehr Rechtssicherheit und respektiert die

Souveränität der Schweiz dank eines funktionierenden

Streitbeilegungsmechanismus. Zudem werden neue Marktzugangsabkommen

möglich. Falls das institutionelle Abkommen nicht zustande kommt,

wird sich die Qualität des Zuganges zum EU-Binnenmarkt zwangsläufig

verschlechtern. Denn werden - wie angekündigt - die bestehenden

Marktzugangsabkommen nicht mehr aktualisiert, drohen die

Wirtschaftsbeziehungen in wenigen Jahren materiell auf das Niveau des

veralteten Freihandelsabkommens von 1972 zurück zu fallen. Dies führt

zu einem schleichenden Attraktivitätsverlust des

Wirtschaftsstandortes Schweiz. Das ginge zulasten der Arbeitsplätze

und des Wohlstandes in der Schweiz. Es ist daher zentral, dass sich

die Politik, Verbände und Sozialpartner für dieses Abkommen samt den

dafür notwendigen Klärungen einsetzen.



