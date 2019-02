Peter Praet, der Chefvolkswirt der EZB, kündigt eine Diskussion über neue langfristige Geldspritzen an. Es sei dann jedoch noch nicht mit Entscheidungen zu rechnen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich ihrem Chefvolkswirt Peter Praet zufolge schon in Kürze mit der Frage neuer langfristiger Geldspritzen beschäftigen. "Die Diskussion wird sehr bald im EZB-Rat kommen. Das bedeutet nicht, dass man notwendigerweise Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt trifft", sagte der Belgier am Mittwoch auf einer Veranstaltung in Frankfurt.

Klarheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...