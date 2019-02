Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Leistungsbilanz des Eurogebiets wies im Dezember 2018 einen Überschuss in Höhe von 16 Mrd. Euro auf, was einen Rückgang um rund 7 Mrd. Euro gegenüber dem Vormonat darstellt, so die Europäische Zentralbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: Dahinter standen Überschüsse im Warenhandel (16 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...