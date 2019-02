IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater Mineralressourcen und Mineralreserven Erklärung zum 31. Dezember 2018

Sibanye-Stillwater Mineralressourcen und Mineralreserven Erklärung zum 31. Dezember 2018

Johannesburg, 20. Februar 2019: Sibanye-Stillwasser (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298805) freut sich, über die Aktualisierung der Group Mineral Resources and Mineral Reserves zum 31. Dezember 2018 zu berichten.

Höhepunkte

- Die Mineralreserven der Platinum Group Metals (PGMs) der Gesamtgruppe steigen um 4% von 44,261 Mio. Unzen auf 46,062 Mio. Unzen, was hauptsächlich auf die laufenden Bohrungen zur Definition von Reserven beim Blitz-Projekt in Stillwater zurückzuführen ist, wo etwa 3,294 Mio. Unzen Mineralreserven mit einem PGM-Gehalt von 23,7 g/t 2E hinzugefügt wurden.

- Die Gesamtgruppe PGM Mineralressourcen war bei 204,373 Mio. Unzen stabil.

- Die gesamten Mineralreserven im Goldgeschäft von SA beliefen sich auf 12,108 Mio. Unzen, ein Rückgang um 9% gegenüber dem Vorjahr, der hauptsächlich auf die Umstrukturierung der Randgeschäfte (2,373 Mio. Unzen) und die Erschöpfung (1,162 Mio. Unzen) zurückzuführen ist, die teilweise durch die erfolgreiche Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven im Betrieb Kloof (+1,204 Mio. Unzen) und die Einbeziehung der zurechenbaren (38.05%) DRDGOLD Mineralreserven (2,245 Mio. Unzen) nach dem Verkauf bestimmter Vermögenswerte des West Rand Tailings Retreatment Project an DRDGOLD ausgeglichen wurden.

- Die Mineralreserven des SA-Goldprojekts sanken um 64% auf 4,476 Mio. Unzen, was hauptsächlich auf den Verkauf bestimmter Mineralreserven des West Rand Tailings Retreatment Project (WRTRP) an DRDGOLD und die Entscheidung zurückzuführen ist, die weitere Entwicklung des Driefontein Depth Extension Project im Rahmen einer strengen Kapital- und Wirtschaftsprüfung der SA-Goldbetriebe einzustellen.

- Die gesamten Goldmineralressourcen stiegen um 12,789 Mio. Unzen auf 104,221 Mio. Unzen, was hauptsächlich auf die Einbeziehung der DRDGOLD Mineralressourcen zurückzuführen ist, die auf SGL entfallen.

- Die Gesamtzahl der Kupfer-Mineralressourcen der Gruppe stieg leicht auf 18.795,8 Mio. Pfund (ein Anstieg um 0,7%), was auf die Einbeziehung des zurechenbaren Rio Grande Project Mineral Resources nach der erfolgreichen Transaktion mit Regulus Resources Inc. und Aldebaran Resources Inc. zurückzuführen ist.

Alle Mineralreserven der Gruppe wurden nach dem Prinzip des dreijährigen Verfalls der Preise in Übereinstimmung mit den SEC-Anforderungen deklariert. Der angewandte Rand-Goldpreis von R540.000/Kg liegt ~12% unter den aktuellen Spotpreisen, der angewandte Rand 4E PGM Basketpreis von R12.694/4Eoz liegt ~35% unter den aktuellen Spotpreisen und der angewandte USD 2E PGM Basketpreis von USD849/2Eoz liegt ~56% unter den aktuellen Spotpreisen, was die Robustheit der Reservezahlen im aktuellen Preisumfeld und die Qualität der zugrunde liegenden Mineralienwerte belegt.

Die Group Mineral Resources and Reserves untermauern die Aktivitäten mit einer Lebensdauer von mehr als 20 Jahren sowohl im südlichen Afrika (SA) als auch im PGM-Bereich der Vereinigten Staaten (US) und etwa 14 Jahren im Goldbereich der SA.

Konzernübersicht

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 201831.

Dezember Dezembe

2017 r

2017

PGM-OperatiTonnen Gehalt PGM PGM TonneGehalPGM PGM

onen (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) n t (Moz) (Moz)

(Mt) (g/t

US 151.7 16,40 79.860 80.463 46.4 17,2025.61421.903

SA 689.7 4.34 96.181 97.745 228.22.79 20.44822.358

Gesamt-betr841.4 6.51 176.041178.208 274.65.22 46.06244.261

iebskosten

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 201831.

Dezember Dezembe

r

2017

2017

PGM-ProjektTonnen Gehalt PGM PGM TonneGehalPGM PGM

e (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) n t (Moz) (Moz)

(Mt) (g/t

US 151.7 0,80 3.982 3.982

SA 134.46 5.63 24.350 24.350

Gesamtproje286.2 3.08 28.332 28.332

kte

Gesamtzahl 1,127.65,70 204.373206.540 274.65,4 46.06244.261

der PGM

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 201831.

Dezember Dezembe

2017 r

2017

GoldoperatiTonnen Gehalt Gold Gold TonneGehalGold Gold

onen (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) n t (Moz) (Moz)

(Mt) (g/t

SA 542.5 1,95 33.950 32.784 293.31,28 12.10813.321

GoldprojektTonnen Gehalt Gold Gold TonneGehalGold Gold

e (Mt) (g/t) (Moz) (Moz) n t (Moz) (Moz)

(Mt) (g/t

SA 523.1 3,79 63.714 52.327 32.0 4,35 4.476 12.416

US 2,636.30.08 6.558 6.321

Gesamtproje3,159.40,69 70.272 58.648 32.0 4,35 4.476 12.416

kte

Gesamtsumme3,701.90,88 104.22191.432 325.31,59 16.58425.737

Gold

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 201831.

Dezember Dezembe

2017 r

2017

UranbetriebTonnen Sorte U3O8 U3O8 TonneSorteU3O8 U308

(Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) n (kg/t(Mlb) (Mlb)

(Mt)

SA 11.4 1,07 26.968 26.968

Uran-ProjekTonnen Sorte U3O8 U3O8 TonneSorteU3O8 U308

te (Mt) (kg/t) (Mlb) (Mlb) n (kg/t(Mlb) (Mlb)

(Mt)

SA 262.3 0,09 51.724 96.083 96.083

Gesamtmenge273.7 0,13 78.692 123.051 96.083

des

Urans

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 201831.

Dezember Dezembe

2017 r

2017

KupferprojeTonnen QualitäKupfer Kupfer TonneQualiKupferKupfer

kte t n tät

(Mt) (%) (Mlb) (Mlb) (Mt) (%) (Mlb) (Mlb)

US 2,788.00,30 18,795.18,661.1

8

Gesamtkupfe2,788.00,30 18,795.18,661.1

r 8

gesamt

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater kommentiert: "Unsere Mineralressourcen und -reserven wurden im Einklang mit konservativen Preisparametern geschätzt, die robuste operative Margen und eine größere operative Flexibilität zu aktuellen Spotpreisen gewährleisten.

Der Anstieg unserer PGM-Mineralreservebasis, der hauptsächlich auf die anhaltende Definition der Mineralreserve bei Blitz zurückzuführen ist, ist erfreulich und bestätigt die Weltklasse-Qualität des Stillwasser-Erzkörpers, während unsere SA PGM-Aktivitäten weiterhin im Rahmen der Erwartungen liefern. Die strenge Überprüfung unserer SA-Goldaktivitäten im Jahr 2018, insbesondere einiger geringfügiger Betriebswellen, war notwendig, und obwohl dies zu einem Rückgang der gesamten Mineralreserven geführt hat, wird sie die Widerstandsfähigkeit der SA-Goldaktivitäten gegenüber kurzfristigen Konjunkturschwankungen erhöhen und eine längerfristige nachhaltige Produktion schaffen.

Die kürzlich abgeschlossene Transaktion mit DRDGOLD hat dazu geführt, dass die erste Phase des zuvor gemeldeten WRTRP von DRDGOLD im Rahmen des Far West Gold Recoveries (FWGR)-Projekts umgesetzt wurde. Diese Transaktion hat das Risiko von Sibanye-Stillwater für mechanisierte, langlebige und kostengünstige (R/t) Tagebaubetriebe erhöht, die einen hohen Hebel zum Goldpreis darstellen.

Gruppe Mineralressourcen und Reserven nach Tätigkeitsbereich

US PGM Operations

- Insgesamt 2E PGM Mineralressourcen von 79,860 Mio. Unzen, ein Rückgang von 0,75%.

- Insgesamt 2E PGM Mineralreserven von 25,614 Mio. Unzen, ein Anstieg von 16,94%.

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 31.

Dezember 2018 Dezember

2017 2017

PGM-OperationeTonnen Qualit2E 2E TonneQuali2E 2E

n ät n tät

(Mt) (g/t) (Moz)(Moz) (Mt) (g/t)(Moz)(Moz)

Stillwater 82.2 17.30 45.8242.144 23.9 19.2 14.7511.519

(2E) 9 6

Ostblock (2E) 69.5 15.20 34.0338.319 22.5 15.0 10.8510.384

1 8

Gesamtzahl 151.7 16.40 79.8680.463 46.4 17.2 25.6121.903

der 0 4

US PGM-Operati

onen

- Die Mineralressourcen bleiben weitgehend unverändert, wobei der Abbau des Bergbaus durch das Ressourcenwachstum im Blitzabschnitt der Stillwater-Mine ausgeglichen wird.

- Der erfreuliche Anstieg der Unzen des Mineralvorkommens um 17% lag vor allem im Blitz-Projektgebiet der Stillwater Mine, wo die schnelle Ausweitung des erschlossenen Gebietes eine Plattform für Bohrungen mit erhöhter Reservedefinition bot. Überdurchschnittlich hohe 2E PGM-Gehalte wurden ebenfalls festgestellt. Die Erhöhung der Mineralreserven unterstützt den geplanten und planmäßigen Ausbau der Produktion aus dem Blitz-Bereich der Stillwater-Mine.

US PGM Operations -

Mineralreserve-Überleitung

Faktoren 2E PGM (Moz)

31. Dezember 2017 21.903

Verbrauch Dezember 2017 bis (0.633)

Dezember

2018

Bereich 1.883

Einschlüsse/Ausschlüsse1

Geologische Interpretation (0.051)

Schätzung2 2.386

Wirtschaftliche 0.126

Rahmenbedingungen

31. Dezember 2018 25.614

1 Erweiterung im Projektbereich Blitz.

2 Besser als erwartet Tonnen und überdurchschnittliche Werte, die bei Blitz erreicht wurden.

US-Projekte

- Die Kupfermineralressourcen stiegen um 0,72% auf 18.795,8 Mio Pfund und die Goldmineralressourcen um 3,75% auf 6.558 Mio. Pfund, was auf die Einbeziehung von 19,9% der zurechenbaren Mineralressourcen des Rio Grande Projekts zurückzuführen ist, das sich im Besitz von Aldebaran Resources Inc. befindet. Dies folgt dem Abschluss einer Vereinbarung mit Regulus Resources Inc. Aldebaran's Holdinggesellschaft, wobei Aldebaran eine Option erhält, bis zu 80% des Altarprojekts des Unternehmens zu erwerben, im Austausch für eine Vorauszahlung und die Beteiligung an Aldebaran. Das Projekt PGM Mineral Resources blieb unverändert.

Au Mineralressourcen Cu Mineralische PGM

Ressourcen Mineralressourc

en

31. Dezember 31. 31. Dezember 201831. 31. 31.

2018 Dezem Dezem Dezember Dezem

ber ber 2018 ber

2017 2017 2017

Gold-pTonneGehalGold Gold TonneNote Coper Coper Geha2E 2E

rojektn t (Moz)(Moz) n (%) (Mlb) (Mlb) lt (Mo

e z)

(Mt) (g/t (Mt) (g/ (Moz)

) t)

US

Altar12,6140,08 6.3216.321 2,6140.31 1,7931.17931,

.0 0 0

Marath 151.70.22 730.1 730,1 0.803.983.982

on 2

Rio 22.3 0,33 0.237 22.3 0.27 134.7

Grand

e

Gesamt2,6360.08 6.5586.321 2,7880.30 18,795.18,6610.803.983.982

- .3 .0 80 .1 2

zahl

der

US-Pr

ojekte

SA PGM Operationen (einschließlich Mimosa)

- Insgesamt 4E PGM Mineralressourcen von 96,181 Mio. Unzen, ein Rückgang von 1,60%.

- Insgesamt 4E PGM Mineralreserven von 20,448 Mio. Unzen, ein Rückgang von 8,54%.

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 31. 31. Dezember 201831.

2018 Dezember Dezember

2017 2017

PGM-Operationen3TonneGehal4E 4E TonneGehal4E 4E

n t (Moz)(Moz) n t (Moz) (Moz)

(Mt) (g/t (Mt) (g/t

Rustenburger 510.85.00 82.1883.209 117.83.82 14.46115.706

Untergrund 5

Rustenburg 75.5 1.07 2.6102.818 75.5 1.07 2.610 2.818

Oberfläche2

Kroondaler 46.2 3.19 4.7344.879 18.4 2.60 1.536 1.804

Untergrund1

Mimose1 57.2 3.62 6.6526.839 16.5 3.47 1.841 2.030

Gesamtzahl der S689.74.30 96.1897.745 228.22.79 20.44822.358

A 1

PGM-Operationen

1. Ausweis des zu 50% zurechenbaren Anteils.

2. Wasserabflusshalden, die durch die Plat Mile Tailings Retreatment Facility ab 2019 verarbeitet werden.

3. Ohne die Blue Ridge Platinum Mine, die noch unter Pflege und Wartung steht und als Projekt reklassifiziert wurde. Sowohl die Zahlen für 2017 als auch für 2018 werden zu Vergleichszwecken unter Projekte ausgewiesen.

- Die gesamten 4E PGM Mineralressourcen gingen leicht um 1,600 Mio. Unzen zurück, was hauptsächlich durch den Abbau im Jahr 2018 zurückzuführen ist.

- Der Rückgang der Mineralreserven um 1,910 Mio. Unzen entspricht den Erwartungen und der Laufzeit von Minenförderplänen und ist hauptsächlich auf Folgendes zurückzuführen

- Abbau von 1,557 Mio. Unzen aus Bergbauaktivitäten im Jahr 2018

- Ein Rückgang um 0,514 Mio. Unzen aufgrund der Entfernung subökonomischer Unzen am Ende der Lebensdauer der Mine, da die Gesamtproduktionsmenge der Minen unter das wirtschaftlich nachhaltige Niveau fällt.

SA PGM Operations - Mineralreserven

Überleitung

Faktoren 4E PGM (Mio.

Unzen

31. Dezember 2017 22.358

2018 Abbau (1.557)

Einschlüsse 0.247

Bewertung 0.005

Geologische Veränderungen1 0.100

Technische Faktoren 0.142

Ausschlüsse/Kürzungen: (0.601)

Ökonomische Bewertung2 (0.514)

Randänderungen (0.087)

31. Dezember 2018 20.448

1. Aktualisierungen der geologischen Interpretationen und Änderungsfaktoren

2. Abbau subökonomischer Mineralreserven am Ende von LoM aufgrund von Tail-Cutting

SA PGM Projekte

- Die gesamten 4E PGM Mineralressourcen von 24.350 Mio. Unzen bleiben gegenüber 2017 unverändert.

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 31.

Dezember 2018 Dezember

2017 2017

PGM-Projekte TonneGehalt 4E 4E TonneGehal4E 4E

n (g/t) (Moz)(Moz) n t (Moz)(Moz)

(Mt) (Mt) (g/t

Blue Ridge 23.1 3.27 2.4302.430

Untergrund

1

,2

Vygenhoek1 1.4 5.15 0.2300.230

Zondernaam1 77.4 6.39 15.9015.900

Hoedspruit 32.6 5.53 5.7905.790

Gesamtzahl der 134.55.63 24.3524.350

SA 0

PGM-Projekte

1. Zurechenbare Anteile.

2. Die Blue Ridge Mine, die unter Pflege und Wartung blieb, wurde zuvor als Betrieb ausgewiesen und als Projekt umgegliedert.

SA Gold Betriebe

- Mineralische Ressourcen von 33,950 Mio. Unzen, ein Anstieg von 1,166 Mio. Unzen (3,56%).

- Mineralreserven von 12,108 Mio. Unzen, ein Rückgang von 1,21 Mio. Unzen (9,11%).

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 31. 31. Dezember 31.

2018 Dezemb 2018 Dezemb

er er

2017 2017

Goldoperationen TonneGehaltGoldGold TonneGehalGold Gold

n (g/t)(Moz(Moz) n t (Moz)(Moz)

(Mt) (Mt) (g/t

Beatrix unter Tage 38.8 5.96 7.447.708 10.5 3.53 1.1872.086

Beatrix - Oberfläche3.8 0.36 0.040.041 3.8 0.36 0.0430.041

3

Cooke - unterirdisch10.7 11.79 4.034.039

9

Cooke - Oberfläche 17.2 0.29 0.150.059 17.2 0.29 0.1590.059

9

Driefontein - 25.8 12.18 10.111.029 13.7 7.49 3.3025.272

unterirdisch 18

Driefontein - 1.3 0.53 0.020.019 1.3 0.53 0.0210.019

Oberfläche 1

Kloof - unterirdisch14.9 17.14 8.219.697 22.6 6.90 5.0205.652

1

Kloof - Oberfläche 7.7 0.53 0.130.192 7.7 0.53 0.1310.192

1

DRD - Oberfläche 422.40.28 3.78 216.60.32 2.245

(38% 7

zuzuordnen)

Gesamtzahl der SA Go542.51.95 33.932.784 293.31.28 12.1013.321

ldaktivitäten 50 8

- Mineralressourcen wurden mit einer Preisprämie von 10% über dem Metallpreis der Mineralreserven deklariert.

- Alle Aktivitäten werden ohne die DRDGOLD-Mineralreserven von Sibanye gesteuert.

- Der Anstieg der Goldmineralressourcen ist im Wesentlichen auf die Einbeziehung des zurechenbaren 38%igen Anteils der DRDGOLD-Mineralressourcen (3,787 Mio. Unzen) zurückzuführen, dem ein Rückgang um 2,621 Mio. Unzen bei den bestehenden Goldaktivitäten gegenüberstand. Dieser Rückgang wurde durch den Abbau, die Umstrukturierung von Randwellen in den Bergwerken Beatrix und Driefontein, die derzeit Gegenstand eines Konsultationsverfahrens nach § 189A sind und zu einer Verkleinerung oder Schließung führen können, sowie den Verkauf der WRTRP-Anlagen beeinflusst.

- Der Rückgang der Goldmineralreserven ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Abbau von 1,162 Mio. Unzen aus Bergbauaktivitäten im Jahr 2018

- Umstrukturierung der marginalen Schäfte Beatrix 1 und Driefontein 2, 6 und 8, was zur Folge hatte, dass 2,373 Mio. Unzen von der Mineralreservebasis entfernt wurden.

- Änderungen der Gehaltsobergrenzen (wirtschaftliche Faktoren), die dazu führen, dass 0,764 Mio. Unzen unter den derzeitigen Annahmen nicht als wirtschaftlich rentabel erachtet werden.

- Geologische und strukturelle Modellanpassungen an Beatrix 1 und Driefontein 1 & 5 und daraus resultierende geotechnische Säulenanpassungen (-0,865 Mio. Unzen).

- Diese Rückgänge wurden durch:

- Zusätzliche Mineralreserven von 1,204 Mio. Unzen, die als Ergebnis der laufenden Exploration und Reservelage im Kloof-Betrieb definiert wurden.

- Weitere 2,245 Mio. Unzen wurden hinzugefügt, basierend auf den 38% zurechenbaren Mineralreserven von DRDGOLD nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion im Jahr 2018.

Eine detaillierte Überleitung von 2017 bis 2018 SA Gold Operations Mineralreserven ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

SA Gold Betrieb - Mineralreserven

Überleitung

Faktoren Gold (Mio.

Unzen

31. Dezember 2017 - 13,321

Geschäftstätigkeit

2018 Abbau (1,162)

Einschlüsse 3,448

Weiße Flächen, sekundäre 1,204

Riffe und

Oberfläche

Zurechenbarer Anteil der 2,245

DRD-Reserven

(38

,05%)

Ausschlüsse/Kürzungen: (4,002)

Auflösung von Reserven bei su(2,373)

bökonomischen

Geschäften

Zahlungslimit (0,764)

Geologische und (0,865)

geotechnische

Veränderungen

Schätzmodelle 0,310

Technische Faktoren 0,193

31. Dezember 2018 - 12,108

Geschäftstätigkeit

SA Goldprojekte

- Die gesamten Goldmineralressourcen stiegen um 21,76% (11.387 Mio. Unzen) auf 63,714 Mio. Unzen

- Die gesamten Goldmineralreserven sanken um 63,95% (7,940 Mio. Unzen) auf 4,476 Mio. Unzen

Im Laufe des Jahres 2018 wurde die Transaktion mit DRDGOLD abgeschlossen, bei der Sibanye-Stillwater einige der WRTRP-Assets von Kloof und Driefontein an DRDGOLD verkaufte, im Austausch für eine 38%ige Beteiligung an DRDGOLD. Infolgedessen meldet das Unternehmen diese spezifischen Mineralressourcen und Mineralreserven, die zuvor im Rahmen des WRTRP gehalten wurden, nicht mehr, sondern berichtet über zuzuordnende Mineralressourcen und Mineralreserven von DRDGOLD. Die Mineralressourcen des Cooke-Teils des WRTRP, die beibehalten wurden, bleiben unverändert bei 2,245 Mio. Unzen. Aufgrund der Transaktion werden derzeit keine Rückstellungen für den verbleibenden Teil des WRTRP ausgewiesen, während die wirtschaftliche Machbarkeit der verbleibenden Vermögenswerte geprüft wird.

Darüber hinaus wurde eine detaillierte Kapitalprüfung der Investitionsprojekte der Gesellschaft im Jahr 2018 durchgeführt. Bei den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung der Kapitalpriorisierung wurde beschlossen, die Weiterentwicklung des Projekts Driefontein Depth Extension (DE) einzustellen (1,707 Mio. Unzen Mineralreserve erklärt 2017), aber das Projekt Kloof DE fortzusetzen.

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 31. 31. Dezember 201831.

2018 Dezembe Dezem

r ber

2017 2017

Goldprojekte TonnenGehalGold Gold TonneGehalGold Gold

(Mio.t (Mio.(Mio. n t (Mio. (Mio.

T Unze Unzen Unzen Unzen

) (g/tn ) (Mt) (g/t) )

Beatrix - BI 7.1 7.63 1.7400.541

Driefontein - BI 20.8 13.579.0857.308 1.707

Kloof - BI 39.6 12.9816.5421.018 2.5 5.31 0.431 0.537

9

Brennstein 69.3 4.93 10.989.015 14.2 4.26 1.945 1.934

Bloemhoek 28.3 4.73 4.2974.297

De Bron 28.3 4.42 4.0224.022 15.3 4.27 2.099 2.112

Merriespruit

Merriespruit

WRTRP - 262.3 0.27 2.2456.126 6.126

Oberflächenabfälle

DRD - Unterirdisch 67.4 6.82 14.79

5

Total SA 523.1 3.79 63.7152.327 32.0 4.35 4.476 12.416

Goldprojekte 4

Die gesamten Mineralischen Ressourcen der Goldprojekte stiegen um 11,387 Mio. Unzen, was hauptsächlich auf die Einbeziehung der zurechenbaren unterirdischen DRDGOLD Mineralressourcen zurückzuführen ist.

Eine detaillierte Überleitung der Goldprojekte 2017 bis 2018 SA Mineralreserven ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

SA Goldprojekte - Mineralreserven Überleitung

Faktoren Gold (Mio.

Unzen

31. Dezember 2017 - Projekte 12,416

2018 Abbau 0,000

Einschlüsse 0,011

Brennsteinschätzmodell 0,011

Ausschlüsse/Kürzungen: (7,951)

Ausschluss des Driefontein 5 (1,707)

Shaft DE

Projekts

Lohngrenze - Kloof 4 Schacht (0,106)

DE

Projekt

De Bron Merriespruit Tail (0,012)

Management

Ausschluss von WRTRP (6,126)

31. Dezember 2018 4,476

SA Uran Betrieb und Projekte

- U3O8 Mineralressourcen von 78,692 Mio. Pfund, ein Rückgang von 36,05%.

- Es wurden keine U308-Mineralreserven deklariert, was einem Rückgang von 96,083 Mio. Pfund entspricht.

Mineralische Ressourcen Mineralreserven

31. Dezember 2018 31. 31. Dezember 31.

Dezember 2018 Dezember

2017 2017

UranbetrieTonnen Sorte U3O8U3O8 TonneSortU3O8U308

b (Mt) (kg/t) (Mlb(Mlb) n e (Mlb(Mlb)

(Mt)(kg/

t)

SA

Beatrix 11.4 1.07 26.926.968

(Beisa) 68

Gesamtzahl11.4 1.07 26.926.968

Uran 68

betrieb

Uran-ProjeTonnen Sorte U3O8U3O8 TonneSortU3O8U308

kte (Mt) (kg/t) (Mlb(Mlb) n e (Mlb(Mlb)

(Mt)(kg/

t)

SA

WRTRP - Ob262.3 0.09 51.796.083 96.083

erflächen 24

-abfälle1

Gesamtzahl262.3 0.09 51.796.083 96.083

der 24

Uranproje

kte

Uranbetrie273.7 0.13 78.6123.051 96.083

b 92

und

-projekte

insgesamt

1 Beinhaltet den Cooke-Anteil der WRTRP-Vermögenswerte, die nicht im Rahmen der Vereinbarung mit DRDGOLD enthalten sind.

- Der Rückgang der Mineralressourcen ist direkt auf den Verkauf eines Teils des WRTRP an DRDGOLD zurückzuführen.

- Nach dem Verkauf der Abraumhalden Kloof und Driefontein des WRTRP an DRDGOLD wurden keine Uranmineralreserven gemeldet. Dieses Uran bezieht sich hauptsächlich auf die Vermögenswerte von Cooke, die von der Transaktion ausgeschlossen wurden und nun nur noch als Mineralressourcen ausgewiesen werden.

Eine detaillierte Überleitung der Mineralreserven 2017 bis 2018 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

SA URANIUM - Mineralreserven

Überleitung

Faktoren U3O8 (Mio.

Pfund

31. Dezember 2017 96.083

2018 Abbau 0.000

Ausschluss von WRTRP (96.083)

31. Dezember 2018 0.000

Unternehmensführung

Sibanye-Stillwater berichtet seine Mineralressourcen und Mineralreserven in Übereinstimmung mit dem SAMREC-Code, dem aktualisierten Abschnitt 12 der JSE Listings Requirements und dem SEC Industry Guide 7, der mit den Richtlinien des SOX übereinstimmt. Altar, Marathon und Rio Grande Mineralressourcen entsprechen den Richtlinien der NI 43-101. In Übereinstimmung mit den SEC-Anforderungen.

Diese Erklärung zu den Mineralreserven und Mineralressourcen stellt eine komprimierte und konsolidierte Zusammenfassung der vollständigen Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwasser dar, die im Group Mineral Resource and Mineral Reserve Report verfügbar ist, der am 29. März 2019 veröffentlicht wird und unter www.sibanyestillwater.com verfügbar sein wird.

In Übereinstimmung mit den Richtlinien der US Securities and Exchange Commission (SEC) und den Berichterstattungsstandards von Sibanye-Stillwater werden für die Berechnung der Mineralreserven ungefähre Dreijahresdurchschnittspreise, rollierende, historische Rohstoffpreise angenommen. Es wurde ein Durchschnittskurs von 13,55 ZAR/US$ und die folgenden Rohstoffpreise verwendet:

Edelmetalle 2018

USD/ozZAR/ozZAR/kg

Gold 1,238 16, 540,

796 000

Platin 959 12, 417,

994 781

Palladium 819 11, 356,79

097 1

Rhodium 1,180 15, 514,05

989 8

Iridium 814 11, 354,61

030 3

Ruthenium 102 1, 38244,

436

Basismetalle 2018

USD/lbUSD/t ZAR/to

n

Nickel 4.99 11, 149,17

009 2

Kupfer 2.68 5,913 80,121

Kobalt 20.00 44,092597,44

1

Uranoxid (U3O8)* 37.00 81,5691,105,

266

Chromoxid** (Cr2O3) 0.46 207 2,804

42%

Konzentrat

*Langfristiger Vertragspreis

Die Erklärung wurde von den technischen Diensten der einzelnen Regionen geprüft, wobei sie sich von der Verpflichtung zu bewährter Unternehmensführung leiten ließ. Die South African Gold Operations wurden 2018 einem externen Audit unterzogen.

Die Mineralressourcen und Mineralreserven werden zu einem bestimmten Zeitpunkt geschätzt und sind von Schwankungen der Mineralpreise, des Wechselkurses des Rand-US-Dollars, der Betriebskosten, der Bergbauerlaubnis, von Gesetzesänderungen und Betriebsfaktoren beeinflusst. Obwohl nicht alle Genehmigungen zum Zeitpunkt der Berichterstattung fertiggestellt und vorhanden sein können, besteht kein Grund zu der Annahme, dass diese nicht erteilt werden. Die Dauer des Genehmigungsverfahrens für solche Genehmigungen kann sich jedoch auf die angegebenen Zeitpläne auswirken.

Alle Auszugszahlen werden von Sibanye-Stillwater verwaltet, mit Ausnahme derjenigen für Mimosa und des zurechenbaren Teils für DRD und Aldebaran Resources. Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralreserven und Produktionsmengen in metrischen Tonnen (t) angegeben.

Gold- und Uranschätzungen werden getrennt voneinander ausgewiesen; daher werden keine Goldäquivalente angegeben, um mögliche Anomalien aufgrund von Metallpreisunterschieden gegenüber dem Vorjahr zu vermeiden.

Die südafrikanische PGM Operations Statement wird als 4E PGM berichtet, das aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold besteht. Die US-Aktivitäten werden als 2E PGM ausgewiesen, die aus Platin und Palladium bestehen.

Die einzelnen Anteile der gemeldeten PGM's sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.

4E Prill Split (SA

Region)

Edelmetalle Prill EinheRustenburg Kroondal Mimosa

Split it

MER UG2 UG2 MSZ

Platin % 63.81 54.31 57.74 49.35

Palladium % 27.30 34.36 31.70 38.47

Rhodium % 3.98 10.53 9.90 4.20

Gold % 4.91 0.80 0.66 7.97

MER - Merensky Riff

UG2 - Obergruppe 2

Chromititit

MSZ -

Hauptsulfidzone

2E Prill Split

(US-Region)

Edelmetalle Prill Split EinheiStillwateEast Durchschnitt

t r-Mine Boulder

Mine

Platin % 22.23 21.74 22.02

Palladium % 77.77 78.26 77.98

Alle Finanzmodelle zur Bestimmung der Mineralreserven basieren auf den aktuellen steuerlichen Vorschriften zum 31. Dezember 2018. Mineralressourcen wurden mit einem Anstieg von 10% gegenüber dem Metallpreis der Mineralreserven deklariert.

Mineralressourcen sind inklusive der Mineralreserven. Das Aufrunden von Zahlen kann zu geringfügigen Rechenabweichungen führen. In diesem Fall wird es als nicht signifikant angesehen.

Für die Goldaktivitäten im südlichen Afrika ist Gerhard Janse van Vuuren die leitende kompetente Person, die im Sinne des SAMREC-Codes für die Konsolidierung und Berichterstattung über die SA Gold Operations Mineral Resources and Mineral Reserves und für die Einhaltung dieser Zahlen durch die Aufsichtsbehörden verantwortlich ist, der seine Zustimmung zur Offenlegung der Erklärung über Mineralressourcen und Mineralreserven 2018 gegeben hat. Gerhard [GDE (Mining Eng), MBA, MSCC und B. Tech (MRM)] ist bei SAIMM (706705) registriert und verfügt über 31 Jahre Erfahrung in Bezug auf die Art und den Stil der betreffenden Lagerstätte.

Der 38,05 % zurechenbare Anteil der aktuellen DRDGOLD-Oberflächenabladungen beinhaltet die ERGO- und FWGR-Aktivitäten. Für diesen zurechenbaren Teil der DRD-Ressourcen und -Reserven war das Unternehmen wie folgt auf externe kompetente Personen angewiesen: Die mineralischen Ressourcen für die ERGO-Oberflächenoperationen basieren auf der Erschöpfung (bis Dezember 2018) und die zuständige Person im Sinne von SAMREC ist Herr M Mudau, MSc Eng, Pr. Sci. Nat., der Resource Geology Manager bei der RVN Group. Die zuständige Person im Sinne von SAMREC, die für die Meldung der oberirdischen Mineralreserven verantwortlich ist, auch basierend auf der Erschöpfung bis Dezember 2018, ist Herr GJ Viljoen GPr MS 0256, ein unabhängiger Vermessungsdienstleister.

Für die Platinoperationen im südlichen Afrika ist Andrew Brown die federführende kompetente Person, die im Sinne des SAMREC-Codes benannt ist und für die Konsolidierung und Berichterstattung über die SA Platinum Operations Mineral Resources and Mineral Reserves und für die Einhaltung dieser Zahlen durch die Aufsichtsbehörden insgesamt verantwortlich ist, derjenige, der seine Zustimmung zur Veröffentlichung der Erklärung über Mineralressourcen und Mineralreserven 2018 gegeben hat. Andrew[M.Sc Mining Eng] ist bei SAIMM (705060) registriert und verfügt über 35 Jahre Erfahrung in Bezug auf Art und Stil der betreffenden Lagerstätte.

Für die Region der Vereinigten Staaten ist die federführende kompetente Person, die im Sinne des SAMREC-Codes benannt ist und für die Konsolidierung und Berichterstattung über die Stillwater- und East Boulder-Mineralressourcen und -Mineralreserven sowie für die allgemeine Einhaltung dieser Zahlen durch die Aufsichtsbehörden verantwortlich ist, Brent LaMoure, der seine Zustimmung zur Veröffentlichung der Erklärung über Mineralressourcen und Mineralreserven 2018 gegeben hat. Brent[B.Sc Mining Eng] ist bei der Mining and Metallurgical Society of America (01363QP) registriert und verfügt über 23 Jahre Erfahrung in Bezug auf die Art und den Stil der betreffenden Minerallagerstätte. Für die Ressourcenschätzung des US-Projekts ist die zuständige Person Stanford Foy. Stan ist bei der Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc. eingetragen. (4140727RM) und verfügt über 27 Jahre Erfahrung in Bezug auf die Art und den Stil der betreffenden Minerallagerstätte.

