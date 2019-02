Hohenlockstedt (ots) -



Die Nase ist dicht, das Atmen fällt schwer und der Kopf brummt - ein Atemwegsinfekt hat die oberen Atemwege fest im Griff. Schnelles Eingreifen ist gefragt, um die Symptome effektiv zu lindern, das Wohlbefinden wieder herzustellen und einen Etagenwechsel in die unteren Atemwege zu verhindern. Hierzu hat das Unternehmen Pohl-Boskamp nun zwei Produkte auf dem Markt - mit unterschiedlichem Ansatz. Neben dem pflanzlichen Schleimlöser GeloMyrtol® forte mit einem Spezialdestillat ätherischer Öle (Eukalyptus-, Süßorangen-, Myrten- und Zitronenölen) für Husten, Schnupfen und Druckkopfschmerz bietet der Hersteller ab jetzt auch das chemisch-definierte Cineol Pohl 300 mg zur Schleimlösung speziell bei Erkältungskrankheiten der oberen Atemwegen an. Getreu dem Firmen-Motto "Spüren, wie es wirkt" enthält jede Kapsel 300 mg Cineol und bietet damit die höchste Wirkstoff-Dosierung bei Cineol-haltigen Produkten im Markt.



Schnupfen ist in den seltensten Fällen gefährlich, doch er ist überaus lästig und schränkt die Lebensqualität stark ein. Betroffene haben den großen Wunsch, leistungsfähig zu bleiben und das Leben uneingeschränkt genießen zu können. Eine schnelle und effektive Lösung muss her, die gut in den Alltag zu integrieren ist. Der Wirkstoff Cineol ist der Hauptbestandteil des Eukalyptusöls. Er hat eine schleimlösende Wirkung speziell in den oberen Atemwegen, die jedoch stark von der Wirkstoffmenge abhängt. Bisher stand Patienten nur eine überschaubarere Dosierung von 100-200 mg Cineol pro Kapsel zur Verfügung - das ändert sich jetzt.



Cineol - so hoch dosiert wie nie



Das neue Produkt Cineol Pohl 300 mg bietet die Möglichkeit, den Wirkstoff hochdosiert einzunehmen und damit eine effektive Wirkung zu erzielen. In jeder Weichkapsel sind 300 mg Cineol enthalten. Der Vorteil: Maximale Schleimlösung bei Erkältungskrankheiten der oberen Atemwege mit nur 3 Kapseln täglich und einer effektiven Tagesdosis von 900 mg Cineol - statt wie bisher maximal 600-800 mg. Die Kapseln sollen im Idealfall eine halbe Stunde vor dem Essen mit reichlich Flüssigkeit eingenommen werden. Geeignet ist Cineol Pohl 300 mg für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene zur Kurzzeiteinnahme von maximal einer Woche.



*Cineol Pohl 300 mg ist ein unterstützendes Arzneimittel zur Schleimlösung bei Erkältungskrankheiten der oberen Atemwege.



