Die Bawag hat gestern mitgeteilt, Aktienrückkauf-Optionen zu prüfen. Das inspiriert zu einem Blick auf die aktuellen Aktienrückkäufer, wie Immofinanz, Warimpex, S&T oder Andritz. Die Immofinanz kauft bereits seit Juli 2018 fleißig Aktien und hat per 15. Februar schon 4.963.526 Aktien zu je im Schnitt 21,95 Euro erworben. In Summe hat die Immo-Gesellschaft damit schon knapp 109 Mio. Euro in eigene Aktien investiert. In Summe können 9,7 Mio. Stück Aktien noch bis Ende 2019 erworben werden.Bawag Group ( Akt. Indikation: 39,13 /39,56, 2,19%) Seit Ende November kauft Warimpex eigene Aktien. Mittlerweile (per 14.2.) wurden 373.555 Stück zu durchschnittlich 1,1445 Euro je Aktie, also in Summe um 427.353 Euro, erworben. Bis 30.08.2019 kann noch ...

