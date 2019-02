Innsbruck (ots) - Bewerberplus 6 % gegenüber 2018, sogar 14 und 20 % zu 2017 und 2016 - nächste Bewerbungsfrist: 1. April 2019 - Online-Infosession für Interessierte am 6. und 7. März 2019



Am MCI Management Center Innsbruck zu studieren, wird immer mehr zum primären Studienwunsch motivierter Menschen. Obwohl das diesjährige Aufnahmeverfahren erst vor kurzem gestartet ist, sind bereits jetzt - Mitte Februar - 1.619 Bewerbungen für 1.180 neue Studienplätze im Herbst 2019 eingelangt. Die entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 6 Prozent; im Vergleich zu 2017 und 2016 liegt die Rate sogar bei beeindruckenden 14 bzw. 20 Prozent. 55 % der Bewerbungen kommen aus Österreich, 45 % aus weiteren 70 Nationen weltweit.



Großartige Dozenten, Austauschprogramme mit 270 Partneruniversitäten weltweit, 16 Double-Degree-Optionen, die enge Vernetzung mit der Wirtschaft, spannende praxisnahe Forschungsprojekte, hervorragende Karriereperspektiven und viele weitere Elemente, nicht zuletzt auch die Universitätsstadt Innsbruck mit atemberaubenden Sport-, Kultur- und Freizeitmöglichkeiten, machen ein Studium an der Unternehmerischen Hochschule® so bereichernd und einzigartig.



Die nächste Bewerbungsfrist endet am 1. April 2019. Alle Studieninteressierten können sich schon vorab online informieren, beispielsweise bei den Online-Infosessions für Masterstudiengänge bzw. für die Weiterbildungsangebote der Executive Education am 6. und 7. März 2019 von 16 bis 20 Uhr.



Anmeldung und weitere Informationen: www.mci.edu/beratung



Kontakt: MCI Management Center Innsbruck Ulrike Fuchs Public Relations +43 (0)512 2070 1527 ulrike.fuchs@mci.edu www.mci.edu