Auf dem Radar: Flughafen WienFlughafen Wien hatte in den letzten 5 Handelstagen um +85.8% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Donnerstag mit 1.015.945 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug -1.82%. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 34,72 /34,87Veränderung zu letztem SK: -0,58% Auf dem Radar: Telekom AustriaTelekom Austria hatte in den letzten 5 Handelstagen um +54.6% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Donnerstag mit 2.057.769 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug -1.85%. Zuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 5,28 Prozent gewonnen (Einzeltage: 2,41; 0,81; 1,98). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 6,44 /6,48Veränderung zu letztem SK: 1,29% Auf dem ...

