In der EU sind im vergangenen Jahr neue Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt acht Gigawatt installiert. Das sind 36 Prozent mehr als noch 2017. Den größten Zubau europaweit verzeichnete Deutschland mit 2,96 Gigawatt.Die europäische Solarbranche blickt auf ein recht erfolgreiches Jahr 2018 zurück: Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt acht Gigawatt Leistung gingen in der EU neu ans Netz, ein Zuwachs von 36 Prozent gegenüber 2017. Das meldet die der Verband Solarpower Europe am Mittwoch. Rechnet man die europäischen Staaten außerhalb der EU hinzu, waren es elf Gigawatt. Das sind 1,8 ...

