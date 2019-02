Offizielle Fünf-Sterne-Bewertung auf ForbesTravelGuide.com im Blickpunkt

Beispiellose Leistung

Forbes Travel Guide (FTG) veröffentlichte heute seine jährlich herausgegebene Sterne-Bewertungsliste, der zu entnehmen ist, dass The Peninsula Hotels für alle zehn Häuser seines Portfolios den Fünf-Sterne-Status erreicht hat. Damit ist The Peninsula Hotels die erste und einzige Hotelmarke, die für alle ihre Häuser die höchstmögliche FTG-Bewertung erhalten hat.

In einer Stellungnahme zu diesem Erfolg sagte Peter Borer, Chief Operating Officer von The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, Besitzer und Betreiber von The Peninsula Hotels: "Dieses außergewöhnliche Ergebnis ist der Gipfelpunkt einer enormen Leistung seitens der Kollegen in unseren zehn Hotels. Unsere Mitarbeiter setzen sich mit aller Kraft dafür ein, unseren Gästen den bestmöglichen Luxusservice zu bieten, und eine derartig exklusive Auszeichnung veranschaulicht ihren Erfolg." In Anerkennung der harten Arbeit der Mitarbeiter und zur Feier des Fünf-Sterne-Status wird The Peninsula Hotels die Teams in den jeweiligen Hotels über einen Zeitraum von fünf Tagen mit diversen Erlebnissen belohnen, darunter kostenlose Massage, Afternoon Tea und Sondermenüs.

Nicht zum ersten Mal mit fünf Sternen bewertet

Im vergangenen Jahr waren alle zehn Häuser der Peninsula Hotels im FTG aufgeführt neun davon mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, während The Peninsula Manila mit vier Sternen bewertet wurde. Da alle neun Hotels ihren Fünf-Sterne-Status 2019 beibehalten konnten und das Peninsula Manila in diesem Jahr ebenfalls fünf Sterne erhalten hat, sind die Peninsula Hotels jetzt in die FTG-Geschichte eingegangen.

Goldstandard im Luxushotelgewerbe

Die Luxusreisebewertungen von FTG sind seit 1958 der Goldstandard des Gastgewerbes und werden in der Branche als überaus anspruchsvoll, streng und sehr begehrt betrachtet. "Unsere objektive, datengestützte Sterne-Bewertungsliste enthält Hotels, die perfekte Spitzenleistungen im Hotelgewerbe erreichen", so Filip Boyen, Chief Executive Officer von FTG.

Anonyme Fachprüfer bewerten Hotels nach mehr als 500 objektiven Kriterien mit Betonung auf außergewöhnlichem Service, um anspruchsvollen Reisenden behilflich zu sein, in den Genuss der weltweit besten Luxuserlebnisse zu kommen.

"FTG freut sich sehr, die Peninsula Hotels als erste Luxushotelmarke zu feiern, die für jedes einzelne Hotel ihres Portfolios eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten hat es ist das erste Mal in der 61-jährigen Geschichte der Bewertungen, dass dies einer Marke gelungen ist", ergänzte Boyen. "Die Peninsula Hotels überragten in diesem Jahr eine Liste von prestigeträchtigen Hotels, die man nur als unvorstellbar bezeichnen kann. Es ist eine beeindruckende Leistung Luxusservice der absoluten Spitzenklasse."

Sonderbelohnungen zur Feier des Fünf-Sterne-Status

Zur Feier der Fünf-Sterne-Leistung bieten die Peninsula Hotels ihren Gästen eine besondere Belohnung. Vom 27. Februar bis zum 31. Mai 2019 kommen die Gäste in den Genuss von bestmöglichen Tarifen, flexiblem Check-in und Check-out, einem Upgrade zur nächsten verfügbaren Zimmerkategorie (soweit verfügbar) und einem Restaurant- oder Spa-Gutschein, wenn sie ihr Zimmer über Peninsula.com, unseren Telefonservice oder per E-Mail bei reservationgcsc@peninsula.com reservieren (bitte Bedingungen beachten).*

Die vollständige Liste der Preisträger und weitere Informationen über FTG erhalten Sie hier.

Über The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HSH)

HSH wurde 1866 gegründet und an der Hongkonger Börse (00045) notiert. Es ist die Holdinggesellschaft einer Gruppe, die dem Besitz, der Entwicklung und Geschäftsführung von renommierten Hotels, Gewerbe- und Wohnimmobilien an Schlüsselstandorten in Asien, den USA und Europa verpflichtet ist. Hinzu kommen auch Tourismus- und Freizeit-, Club-Management- sowie andere Dienstleistungen. Das Hotel-Portfolio der Gruppe umfasst The Peninsula Hong Kong, The Peninsula Shanghai, The Peninsula Beijing, The Peninsula Tokyo, The Peninsula New York, The Peninsula Chicago, The Peninsula Beverly Hills, The Peninsula Paris, The Peninsula Bangkok und The Peninsula Manila. In der Erschließung befindlich sind The Peninsula London, The Peninsula Istanbul und The Peninsula Yangon. Zum Immobilien-Portfolio der Gruppe gehören The Repulse Bay Komplex, The Peak Tower und St. John's Building in Hongkong, The Landmark in Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) sowie 21 Avenue Kléber in Paris. Zum Club- und Service-Portfolio der Gruppe gehören The Peak Tram in Hongkong, der Thai Country Club in Bangkok (Thailand), der Quail Lodge Golf Club in Carmel (Kalifornien/USA), Peninsula Clubs and Consultancy Services, Peninsula Merchandising sowie Tai Pan Laundry in Hongkong.

Forbes Travel Guide

Forbes Travel Guide (FTG) ist das einzige weltweite Bewertungssystem für Luxushotels, Restaurants und Wellness-Einrichtungen. Eine detaillierte Erläuterung dazu, wie die Sterne-Bewertungen des Forbes Travel Guide erstellt werden, finden Sie hier. Die vollständige Preisträgerliste, tägliche Reiseberichte und weitere Informationen über FTG erhalten Sie unter www.forbestravelguide.com.

