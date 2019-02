Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet nach den jüngsten Beratungen im Vermittlungsausschuss mit einer Einigung des Gremiums zu den umstrittenen Regelungen für den Digitalpakt. "Es sieht so aus, als ob die das hinkriegen, und das wäre doch gut", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz in Berlin. Er zeigte sich zufrieden mit den Details des möglichen Kompromisses. "Das Gesetz, das wir auf den Weg gebracht haben, sieht so ähnlich aus wie das, was möglicherweise der Vermittlungsausschuss jetzt vorschlagen wird", erklärte der SPD-Politiker.

Alle Anliegen der Regierung seien darin enthalten. Für die Bundesregierung sei das "ein voller Erfolg". Mehrere Länderchefs haben sich ebenso wie die Spitzen der Koalitionsfraktionen bereits zuversichtlich gezeigt, dass der Vermittlungsausschuss am Mittwochabend eine gemeinsame Linie zur nötigen Grundgesetzänderung finden wird. Der Digitalpakt, mit dem der Bund insgesamt 5 Milliarden Euro in die Bildungseinrichtungen investieren will, liegt seit der Anrufung des Vermittlungsausschusses durch die Länder auf Eis.

Aus Fraktionskreisen hieß es aber, nach einem nun vereinbarten Einigungsentwurf sollten die Länder nicht mehr verpflichtet werden, sich bei Finanzhilfen des Bundes grundsätzlich zu 50 Prozent an den Kosten zu beteiligen. Der Bund solle die Mittel "zusätzlich zu eigenen Mitteln der Länder" bereitstellen, und im Gegenzug sollten sich die Länder demnach verpflichten, die Finanzhilfen des Bundes "zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur" zu verwenden, hatte das ARD-Hauptstadtstudio berichtet.

Die Länder hatten moniert, dass neben der Vorgabe, sich grundsätzlich zu 50 Prozent an den Kosten beteiligen zu müssen, auch eine vorgesehene regelmäßige Überprüfung der Verwendung der Mittel vorgesehen war. Strittig ist zudem die Frage, wie weit die Lockerung des Kooperationsverbotes gehen soll. Eine mögliche Einigung im Vermittlungsausschuss müsste noch von Bundestag und Bundesrat gebilligt werden. Im Bundestag soll das Thema im Fall der Einigung gleich am Donnerstagmorgen beraten werden. Der Bundesrat könnte dann am 15. März abstimmen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2019 07:42 ET (12:42 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.