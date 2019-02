Der Datenspezialist bietet einzigartiges, flexibles Konzept, das inzwischen von Großkonzernen aus den verschiedensten Branchen wie Luftfahrt, Pharmazie, Chemie und Automotive anerkannt ist, welche die Supply-Chain-Diagnoselösung des Unternehmens derzeit testen

Traxens ist auf hochwertige Daten- und Serviceleistungen für die Supply-Chain-Branche spezialisiert. Das Unternehmen meldet heute, dass es mehrere Verträge mit einigen der 500 führenden Beneficial Cargo Owners (BFO) unterzeichnet hat, darunter mit Großunternehmen wie BASF. Im Rahmen der Verträge stellt Traxens für Smart Container, die von Partnerreedereien geliefert werden, Datenüberwachungslösungen von Tür zu Tür bereit.

Bei den so genannten Beneficial Cargo Owners (BCO) handelt es sich typischerweise um Industrieunternehmen, die Waren in großen Mengen per Container ein- und ausführen. Die Kunden von Traxens sind in verschiedenen Branchen wie Luftfahrt, Pharmazie, Chemie, Automotive und Lebensmittelbranche tätig. Diese Unternehmen benötigen modernste Datenüberwachungssysteme, um eine einfache, zuverlässige Verwaltung ihrer Bestände, aussagekräftige Analysen und Kostensenkungen zu realisieren.

Die Supply Chain-Diagnoselösung von Traxens ermöglicht eine Echtzeitüberwachung mit benutzerdefinierten Warnmeldungen über die Webanwendung Traxens-Hub oder auch eine direkte Backend-Integration sowie eine maßgeschneiderte Analyse der Transportleistung. Auf diese Weise kann eine Prozessoptimierung zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung erzielt werden.

"Unsere Technologie bietet die besten Überwachungsdaten zur Ermittlung der Kosten-Qualitäts-Relation und ein Full-Service-Modell, ohne dass einzelne Geräte verwaltet oder komplexe Datenabgleichsprozesse durchgeführt werden müssen", so Jacques Delort, Geschäftsführer von Traxens. "Die Anerkennung seitens des Marktes ist für uns sehr wichtig und gibt uns die Gewissheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um der Supply-Chain-Branche die besten Datenservices an die Hand zu geben."

"Für BASF sind mehr Transparenz und Termintreue wichtige Elemente des Frachtverkehrs vom Absender bis zum Empfänger. Wir haben die Smart Container von Traxens getestet und waren sehr zufrieden mit den zusätzlichen Informationen, die uns dieses Produkt liefert von der vollständigen Verfolgung einzelner Sendungen bis hin zu wertvollen Daten über Ausnahmefälle für Ursachenanalysen und Korrekturmaßnahmen", so Michael Dries, Vice President des Bereichs Global Logistics Procurement von BASF SE.

Die Serviceleistungen von Traxens werden von zwei der weltweit größten Reedereien angeboten: von der Mediterranean Shipping Company (MSC) und von CMA CGM. Um die Markteinführung der Serviceleistungen von Traxens zu unterstützen, haben diese Reedereien in den kommenden 18 Monaten eine umfangreiche Installationsinitiative geplant, die den Einbau von über 100.000 Traxens-Monitoring-Geräten umfasst.

