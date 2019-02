Durch das deutliche Unterliegen des Kurses unter der Durchschnittslinie (200) bewegt sich die ProSiebenSat. 1 Media Aktie sichtbar in einem Abwärtstrend. Aktuell befindet sie sich allerdings in einem Seitwärtstrend, der einen Trendwechsel vorhersagen könnte, da allerdings die SMA (100; 200) in weiter Ferne liegen, ist auf ein Kaufsignal noch zu warten.

Wann ist endlich Land in Sicht?

Ein äußerst relevanter Widerstand befindet sich bei einem Kurs von 33,04 € und verursachte bei der Aktie ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...