FRANKFURT (Dow Jones)--Die rund 100.000 Beschäftigten der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie erhalten künftig deutlich mehr Geld. In der fünften Verhandlungsrunde haben sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Arbeitgeber auf eine Erhöhung der Löhne und Gehälter per 1. März 2019 um 2,8 Prozent und per 1. März 2020 um weitere 2,7 Prozent verständigt, wie Verdi mitteilte. Die Ausbildungsvergütungen werden ab dem 1. März 2019 um 90 Euro monatlich erhöht.

Verdi-Verhandlungsführer Frank Werneke sprach angesichts der Ausgangslage in der Papierverarbeitung von einem respektablen Ergebnis. Möglich geworden sei es durch die breite Beteiligung vieler Beschäftigter an Warnstreiks.

Der Tarifvertrag, dem die Tarifkommission noch zustimmen muss, hat eine Laufzeit von 27 Monaten.

February 20, 2019

