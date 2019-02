Nur so eine Idee … An manchen Tagen können einem die Vermögensverwalter der heimischen Versicherungen durchaus leid tun. Nein es geht nicht darum, dass die meisten von ihnen versucht haben sich mit der aktuellen Situation verschiedenster Regularien zu arrangieren, denn sich anzupassen liegt ja in der Natur des Menschen, sondern es geht um das brach liegende Potential dieser Berufsgruppe, die aus den vorhandenen Möglichkeiten an den Kapitalmärkten weit mehr, nämlich auch weit mehr für ihre Kunden, bewerkstelligen könnte. Wenn sie dürfte. Europas Versicherer haben sich allesamt dem Regime von Solvency II zu unterwerfen. Was darunter zu verstehen ist, ist ziemlich komplex formuliert und aufgrund der Möglichkeit in Teilbereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...