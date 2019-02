Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -



Unternehmen als 'Aspirant' in der Everest Group PEAK Matrix für IT-Sicherheitsdienste positioniert



Microland, Indiens führendes Unternehmen für digitale IT-Transformation, gab die Erweiterung seiner Serviceangebote für Cybersicherheit bekannt. Als Anerkennung dieser Bemühungen wurde Microland eine Positionierung als 'Aspirant' in der Everest Group PEAK Matrix-Bewertung 2019 für IT-Sicherheitsdienste zugesprochen.



(Der Bericht ist hier zugänglich (https://www.microland.com/insigh ts/analyst-insights/everest-group-peak-matrix-for-it-security-service -providers-2019))



Der 'Aspiranten'-Status der PEAK Matrix für IT-Sicherheitsdienste gilt als eindeutiger und reflektiver Indikator für Microlands Bemühungen, ein holistisches Dienstleistungsportfolio zu erstellen, das den Ökosystemen seiner Kunden Sicherheit und Compliance bietet und Risiken minimiert.



"Die Vorzüge digitaler Transformation sind allgemein bekannt. Dennoch kann eine Umsetzung ausschließlich unter der Voraussetzung stattfinden, dass angemessene Sicherheits- und Datenschutzstrategien bestehen. Microlands umfassende Suite an Sicherheitsdiensten geht mit einer analytikgetriebenen Vorgehensweise zum Schutze der IT-Applikationen- und Systeme unserer Kunden einher, während parallel dazu ein robustes Cyberabwehr-Management gewährleistet wird. Darüber hinaus unterstützen Microlands Cybersicherheitsdienste (https://www.microland.com/digital/services/cyber-security) Unternehmen selbstbewusst dabei, Digital- und Cloud-Technologien anzunehmen und sorgen gleichzeitig dafür, dass Arbeitsabläufe an veränderte Regularien angepasst werden. Zusätzlich bieten wir Unternehmen Schutz vor Datenschutzverletzungen, Finanzrisiken sowie Reputationsschäden", so Robert Wysocki, CTO von Microland Limited.



"IT-Sicherheit wird zunehmend zu einem strategischen Grundprinzip der digitalen Transformationsagenda eines Unternehmens. Neben der täglichen Sicherung der IT-Bestände unserer Kunden ist die Umsetzung starker Sicherheitslösungen der nächsten Generation zu einem weiteren bedeutenden Transformationswerkzeug für Dienstleister geworden. Microland hat die Bereitstellung von Sicherheitslösungen- und -diensten der nächsten Generationen mit seinem analytikgetriebenen Konzept glaubwürdig zu seiner Priorität gemacht. Auf diese Weise und dank der kollaborativen Vorgehensweise bei der Definition einer Engagementstrategie, die auf Kundenkontext und Geschäftsflexibilität in Bezug auf Geschäftskonstruktionen basiert, konnte Microland seine Positionierung als Aspirant in dieser Bewertung sichern", erklärte Chirajeet Sengupta, einer der Partner der Information Technology Services der Everest Group.



Informationen zu Microland:



Microland beschleunigt den digitalen Transformationsprozess globaler Unternehmen, damit sie ihren Kunden zu herausragenden Geschäftserfolgen verhelfen und ihnen Spitzenangebote unterbreiten können. Microland mit Sitz in Bangalore, Indien, beschäftigt mehr als 4.200 Fachkräfte in Niederlassungen in Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und Nordamerika. Durch die Integration aufstrebender Technologien in Verbindung mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz für Geschäftsprozesse kooperiert Microland mit Unternehmen auf der ganzen Welt, um ihnen zu erhöhter Agilität und mehr Innovation verhelfen können.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.microland.com.



