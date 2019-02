Bitte stellen Sie sich kurz vor. Wer sind Sie und was machen Sie?

Mein Name ist Stephan Jäckel und ich bin Head of Business Development & Strategy bei emetriq in Hamburg. Wir sind Initiator des größten Datenpools für die deutsche Werbewirtschaft. Das bedeutet, wir bündeln die Daten der top AGOF-Vermarkter und ermöglichen Werbetreibenden so den Zugang zu Zielgruppensegmenten für datengetriebene Kampagnen. Kurz gesagt: Wir helfen dabei, Online-Werbung relevanter, präziser und transparenter zu ... (Robert Sasse)

