Der Satz wurde zum zentralen Thema des Präsidentschaftswahlkampfs von George Bush senior im Jahr 1998: "Read my lips. No new taxes". Frei übersetzt: "Nehmt mich beim Wort: keine Steuererhöhungen." Nicht zuletzt dieses Versprechen brachte Vater Bush ins Weiße Haus. Als er dann 1990 doch die Steuern erhöhte, war das der Anfang vom Ende. Die republikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...