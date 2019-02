TAKKT AG: Vorstand schlägt Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2018 vor DGAP-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Dividende TAKKT AG: Vorstand schlägt Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2018 vor 20.02.2019 / 16:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstand der TAKKT AG hat heute - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats -beschlossen, der Hauptversammlung am 15. Mai 2019 für das Geschäftsjahr 2018 die Zahlung einer Sonderdividende in Höhe von 0,30 Euro je Stückaktie zusätzlich zur Basisdividende in Höhe von 0,55 Euro je Stückaktie vorzuschlagen. In Summe würde die Dividende 0,85 EUR je Aktie betragen, was einer Ausschüttungsquote von 63 Prozent des Periodenergebnisses entspräche. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,55 Euro je Stückaktie. TAKKTs Dividendenpolitik sieht grundsätzlich eine Ausschüttung in einem Korridor zwischen 35 und 45 Prozent des Periodenergebnisses vor. Damit will TAKKT die Aktionäre über einen stetigen und verlässlichen Dividendenstrom am Erfolg des Unternehmens partizipieren lassen. Die Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells und die derzeit vergleichsweise hohe Eigenkapitalquote schaffen den Spielraum für die Zahlung einer Sonderdividende. Auch nach der Zahlung einer Dividende in dieser Höhe würde TAKKT über ausreichend finanzielle Mittel für Akquisitionen verfügen. Kontakt: Dr. Christian Warns Bereichsleiter Finanzen/Investor Relations Presselstr. 12 70191 Stuttgart +49 711 3465 8222 20.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAKKT AG Presselstr. 12 70191 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711 3465 80 Fax: +49 (0)711 3465 8104 E-Mail: investor@takkt.de Internet: www.takkt.de ISIN: DE0007446007 WKN: 744600 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 778263 20.02.2019 CET/CEST ISIN DE0007446007 AXC0248 2019-02-20/16:28