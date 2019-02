Pressemitteilung der Euroboden GmbH:

Im Herzen der Kreisstadt Ebersberg hat Euroboden ein Grundstück mit Bestandsgebäude und laufendem Hotelbetrieb erworben. Neben einer exzellenten Anbindung an die städtische Infrastruktur Münchens bietet das 4.000 qm große Grundstück ein hohes Nachverdichtungspotential. Mit 50 neuen Wohnungen plant Euroboden den Standort in begehrter Lage am zentralen Marienplatz neu zu beleben und zur Entwicklung des Münchener Umlands beizutragen.

Ebersberg ...

