Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mehr als 180 Länder und Regionen, zahlreiche Bühnenshows und Mitmachaktionen sowie Kulturen aus nah und fern geben auf der weltweit größten Reisemesse einen Vorgeschmack auf die schönsten Wochen des Jahres - Geheimtipps von echten Insidern - Vergünstigte Tickets für 12 Euro online bestellen - Partnerveranstaltung Berlin Travel Festival



Traumziele erkunden, Traumreisen gewinnen: Am Wochenende, 9. bis 10. März 2019, öffnet die weltweit größte Reisemesse wieder ihre Pforten für das private Publikum. Aussteller aus über 180 Ländern und Regionen informieren über die schönsten Reiseziele rund um den Globus. Zahlreiche Attraktionen, spannende Mitmachaktionen, kulturelle Highlights und kulinarische Kostproben laden die Besucher ein, die Welt mit allen Sinnen zu genießen und sich Inspirationen für die nächste Urlaubsreise zu holen.



Im Rampenlicht steht das ITB Berlin Partnerland Malaysia. Die uralten Kulturen des Landes im Herzen Südostasiens sind hautnah im Malaysia-Pavillon (Halle 26) zu erleben. In prächtigen Kostümen verzaubern Tanz- und Kulturgruppen das Publikum. Traditionell gekleidete Semban-Frauen erzählen über das kulturelle Erbe Malaysias und zeigen antiken Schmuck und Kopfbedeckungen aus Borneo. Zudem lädt Malaysia am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr zum "TehTarik", dem Nationalgetränk des Landes ein. Dazu wird ein Stück Sarawak-Schichtkuchen mit außergewöhnlichen bunten Mustern gereicht.



Mitreißende Bühnenshows, Abenteuer und Emotionen



Besucher, die sich vom Eingang Süd aus auf die eintägige Weltreise begeben, werden in Halle 2.1 vom Temperament Spaniens empfangen. Am Stand von Andalusien machen leidenschaftliche Flamencotänze Lust auf die südlichste Region des beliebtesten Urlaubslandes der Deutschen. Emotionen pur heißt es für Fußballfans am Spanien-Stand. Dort gibt es am ITB-Samstag ein original handsigniertes Trikot eines Spielers vom ersten spanischen Fußballligist Atletico Madrid zu gewinnen.



Arabische Klänge erfüllen die Halle 4.2. Am Stand von Palästina führt die Dabkeh Tanzgruppe den farbenprächtigen Dabka auf, einen der bekanntesten Volkstänze des Landes. In Halle 18 zieht osteuropäische Volksmusik die Besucher in ihren Bann: Die Musikkapelle "Strops" aus Lettland und die Volksgruppe von den Kihnu Inseln mit estnischen Liedern. Am Stand von Visit Estonia können die Besucher außerdem den Kunsthandwerkern der Kihnu Inseln über die Schulter schauen. Das für die Karibik typische Kunsthandwerk und echte Zigarrendreher sind am Stand der Dominikanischen Republik in Halle 22a zu bewundern. Zugleich heizen heiße Merengue-Rhythmen den Besuchern ein. Tanzen ist auch ein großer Teil der Kultur Ecuadors. Am Stand des lateinamerikanischen Landes, in der Nachbarhalle 23, sind Volkstänze zu sehen und Musiker aus dem Andenland mit traditionellen Instrumenten zu hören.



Wie Industriekultur musikalisch umgesetzt werden kann, demonstriert das deutsche Bundesland Sachsen. Am Messestand (Halle 11.2), der in eine Industrie-Werkshalle mit Dampf- und Druckmaschine, Handwebstuhl, Drehbank und DKW-Motor verwandelt wird, bringen das Universal Dresdner Druckluftorchester und "Bam Bam - The Mechanical Sequenzer" selbst gebaute Musik-Maschinen zum Klingen. Mitschunkeln heißt es am Stand von Bremen und Bremerhaven (Halle 6.2a), wenn Akkordeonlady Angela Rats von Abel bekannte Shanty-Lieder von Seefahrerromantik, Sehnsucht und dem Meer spielt. Grund zum Feiern haben Norwegen (Halle 18), Bulgarien (Halle 15) Slowakei (Halle 7.2b) und die Schweiz (Halle 17). Alle vier Destinationen sind dieses Jahr zum 50. Mal auf der ITB Berlin vertreten und werden das Jubiläum mit vielen Überraschungen am Publikumswochenende begehen.



Publikumsmagnet für große und kleine Entdecker, Backpacker und Abenteurer ist die Halle 4.1. Veranstalter von Expeditions-, Abenteuer- und Erlebnisreisen informieren über ihre neuesten Angebote und ökologisches Reisen. Auf der Showbühne findet ein kunterbuntes Kulturprogramm statt. Unter anderem erzählen weit gereiste Weltenbummler von ihren Erlebnissen aus aller Welt. Madagaskar präsentiert landestypische Musikklänge aus dem afrikanischen Inselstaat.



In der YIG (Youth Incoming Germany) Lounge steht das Wochenende ganz im Zeichen nachhaltiger Kinder- und Jugendreisen. Studierende der Hochschule Bremen klären auf unterhaltsame Weise auf, wie große und kleine Weltenbummler mit wenigen Schritten durch ganz Deutschland reisen und dabei CO2 sparen. Außerdem erfahren sie, wie viel CO2 bei einem Urlaub tatsächlich produziert wird. Nicht zuletzt können die Besucher bei einem Tanzwettbewerb zeigen, wie partytauglich sie sind. Auch am Stand des UNESCO Weltnaturerbes Wattenmeer ist immer was los. Unter anderem können Besucher vom "Austernkönig von Fanø" das richtige Austern-Schlürfen lernen, an einer ostfriesischen Teezeremonie teilnehmen und viele andere Aromen des einzigartigen Nationalparks genießen.



Interaktiv und virtuell das Fernweh stillen



Gerade noch auf der ITB Berlin und mit einem Klick schon im Urlaub. Am Stand der Knappschaft (Halle 26c) werden die Besucher kostenlos zu Reiseschutzimpfungen beraten. Außerdem lassen sich mit der Fotobox tolle Urlaubsfotos machen und es kann eine interaktive Landkarte erforscht werden. Spannung erwartet die Besucher beim Escape Game am Stand der Deutschen Bahn (Halle 13). Mithilfe des DB Navigators muss das Geheimnis um das Verschwinden von Prof. Dr. Zweistein gelöst und sich mit fünf anderen Teilnehmern innerhalb der vorgegebenen Zeit aus einem Raum befreit werden. Auf eine virtuelle Zeitreise lädt Luxemburg (Halle 10.2) ein. Mit einer Virtual Reality-Brille geht es auf einer 30-minütigen Kutschfahrt durch das Jahr 1867. Virtuell ist auch Bayern (Halle 6.2b) zu erkunden. Mit der VR-Brille in Kombination mit einem Holodeck und Sensoren wandern die Besucher durch den Nationalpark Berchtesgaden oder machen einen Spaziergang im Wintergarten König Ludwigs II. Ebenso ist Australien (Halle 5.2) mit der Virtual Reality-Brille hautnah zu erleben, zum Beispiel bei einer Entdeckungstour durch Sydney. Ins magische Ägypten tauchen Besucher in Halle 4.2 ein: Dort erleben sie mit einer VR-Brille realitätsnah, wie Pharaonen zum Leben erweckt werden.



Die Welt mit Kinderaugen sehen



Malstationen, Kinderschminken und lustige Gewinnspiele: Am Publikumswochenende der ITB Berlin gehen große und kleine Globetrotter spielerisch auf Weltreise. Mit Spaß und Spiel locken die Balearen Familien an ihren Stand (Halle 2.1). In einem Gänsespiel können Kinder ab vier Jahren das immaterielle, architektonische, gastronomische und kulturelle Erbe der Balearen kennenlernen oder in einem Mal-Workshop zu Stift und Pinsel greifen. Ebenfalls in Halle 2.1 werden die Jüngsten im "Andalucía Kids" zu Andalusien-Profis. Für gute Laune sorgt der Pantomime Stefanello und steht für lustige Selfies den kleinen Besuchern bei den Hessischen Heilbädern (Halle 7.2c) zur Verfügung.



Ein kultureller Spaß für die ganze Familie und die schönste Art und Weise, auch Kinder für Kultur zu begeistern, sind die lebendigen Museen der Museumswelt in Halle 10.2. Mitarbeiter aus verschiedenen Museen treten in historischer Kleidung auf und die Glücksgöttin Fortuna verlost das ganze Wochenende Kultur-Gewinne. Mit Kinderschminken, Spielen und Basteln sorgen die DB-Kinderbetreuer am Wochenende nicht nur in den Zügen, sondern auch auf der ITB Berlin in Halle 13 für strahlende Kinderaugen. Kinder lieben sie: Pippi Langstrumpf ist eine der bekanntesten Figuren Schwedens. In Halle 18 können sie ihre eigene Heldin aus dem Kinderbuch malen und eine ganz persönliche Pippi Langstrumpf-Puppe gewinnen. Zugleich dürfen die kleinen Weltenbummler einen Blick in die Miniwerkstatt der farbenfrohen Dalapferde werfen und auf einem schwedischen Holzpferd reiten.



In Halle 21b heißen das ITB Kinderland und das Labyrinth Kindermuseum Berlin neugierige Kinder und Eltern herzlich willkommen. Die kostenfreie Kinderbetreuung nimmt die kleinen Besucher mit auf einen spannenden Trip durch Nordafrika. Auf der Reise inspirieren nordafrikanische Muster und Farben, werden kunstvolle Kacheln verziert, wird einen Abstecher zum Roten Meer gemacht, unter Palmen entspannt und eine Postkarte für die Liebsten in der Berber-Schrift Tifinar gemalt. Lustig wird es beim heiteren Kamelrennen.



So schmeckt die Welt



Wie die Kultur gehören die nationalen Köstlichkeiten eines Landes zu den Dingen, die eine Reise erst unvergesslich machen. Zahlreiche Aussteller der ITB Berlin geben einen Vorgeschmack auf die kulinarische Vielfalt der Welt. In Halle 2.1 duftet es am Stand von Andalusien nach echtem iberischen Schinken, dazu schmeckt ein Glas Sherry-Wein. Die süßen Köstlichkeiten Spaniens sowie der spanische Apfelwein "Sidrerías", frisch gezapft aus dem Fass, können am Stand von Spanien probiert werden. Köstlichkeiten aus dem Chocoversum des Hamburger Schokoladenmuseums lassen sich große und kleine Leckermäuler am Hamburg-Stand in Halle 6.2a schmecken. Typisch hessisch: Das Kultgetränk "Ebbelwoi" und die kreativen Handkäs-Variationen von Starkoch Mirko Reeh. Ebenfalls in der Hessen-Halle 7.2c schenken die Rheingauer Weinprinzessinnen edle Tropfen aus den Anbaugebieten Rheingau und Bergstraße aus. Auf dem Holland-Stand in Halle 10.2 dreht sich alles um den goldgelben Gerstensaft. Bierliebhaber können außergewöhnliche Heineken-Biersorten kosten und einen Zapfkurs an der Heineken-Bar machen.



Sterneküche serviert Tareq Taylor am Schweden-Stand (Halle 18) am Samstag von 12 bis 15 Uhr. Dabei nimmt der Sternekoch die Besucher mit auf eine Schalentiersafari durch Westschweden und Skåne. Naschkatzen sollten sich eine Kostprobe der verschiedenen Schokoladensorten aus Ecuador nicht entgehen lassen. Gelegenheit dazu gibt es am Samstag und Sonntag alle zwei Stunden ab 10.30 Uhr in Halle 23. Gemeinsam lädt das Toscana Forum (Halle 25) zusammen mit dem asr mehrmals täglich zur verdeckten Weinprobe von ausgesuchten toskanischen Weingütern und zu einer Olivenöl-Verkostung ein. Wer Lust auf eine Kaffeepause hat, ist bei Kostuba Travel in Halle 26a richtig. Am Stand des indonesischen Reisespezialisten wird die traditionelle indonesische Kaffeezeremonie zelebriert und es können sechs verschiedene Kaffeesorten probiert werden.



Traumjobs auf der ITB Berlin finden



Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Um einen Traumjob zu finden oder den ersten Schritt Richtung Karriereleiter zu machen, bietet die ITB Berlin Studierenden, Young Professionals, ausgebildeten Touristikern und Quereinsteigern mit touristischem Hintergrund eine erstklassige Plattform. Namhafte touristische Unternehmen sowie rund 30 nationale und internationale Universitäten, Hochschulen, Berufsakademien und andere Dienstleister präsentieren im Career Center der Halle 11.1 ihr internationales Portfolio. Wer aktiv auf Jobsuche ist, kann direkt in Kontakt mit Personalverantwortlichen treten sowie sich individuell von der Bundesagentur für Arbeit beraten und einen kostenlosen Bewerbungsmappen-Check machen lassen. Zugleich informieren an der ITB Jobwand mehr als 200 aktuelle Stellenanzeigen über den Arbeitsmarkt der Reiseindustrie.



ITB Berlin Gewinnspiele: Traumreisen winken



Mit ein bisschen Glück können die Besucher sogar direkt nach der ITB Berlin in den Urlaub starten. Denn die Eintrittskarte ist zugleich ein Los für ein Riesengewinnspiel mit Reisen rund um den Globus. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag finden jeweils um 13 und 16 Uhr an der großen Bühne in Halle 4.1 Verlosungen mit einem Frage-Antwort-Spiel statt. Zu gewinnen sind neben zwei Flugtickets mit Condor nach Malaysia, Urlaube innerhalb Deutschlands und Reisen zu den schönsten Zielen in Europa.



Das Beste kommt zum Schluss



Zum Abschluss der ITB Berlin wird es noch einmal richtig lebendig, bunt, fröhlich, musikalisch und exotisch. Gemeinsam mit den unterschiedlichsten Kulturen, darunter die russischen Chöre der Schostakowitsch-Musikschule Berlin-Lichtenberg und das Berliner Schloss Schönhausen, feiern Aussteller, Gäste und Besucher am Sonntag, 10. März von 15.30 bis 17 Uhr ein mitreißendes Fest. Mit "Colors of Malaysia" verabschiedet sich das ITB Berlin Partnerland 2019 und bringt ein Feuerwerk an Musik, Tänzen und Kampfkunst auf die Bühne. Zum krönenden Abschluss macht Oman, das offizielle Partnerland der ITB Berlin 2020, mit traditionellen Darbietungen Lust auf einen Besuch der weltgrößten Reisemesse im nächsten Jahr.



Die ITB App hilft bei der Orientierung durch die Messehallen



Mit der ITB App lässt sich der Messebesuch ganz bequem vorbereiten und mobil gestalten. Alle Aussteller, Hallenpläne sowie Events sind hinterlegt und erleichtern die Orientierung. Ganz neu und unkompliziert ist das Navigationstool durch die Hallen dank Beacons. Außerdem liefert MyITB mit dem Userprofil einen perfekten Überblick über die favorisierten Aussteller und Events. Regelmäßige Updates bringen die Nutzer während der Messe immer auf den neuesten Stand. Die ITB App für iPhone, Android-Smartphone und Tablet steht kostenfrei zum Download und zum Update in Deutsch und Englisch zur Verfügung.



Berlin Travel Festival: Partnerveranstaltung der ITB Berlin



Das Berlin Travel Festival startet am Freitag, den 8. März, in der Arena Berlin mit über 120 Ausstellern und mehr als 130 Events. Zu den diesjährigen Ausstellern gehören Destinationen, Unterkünfte, Firmen aus dem Bereich Ausrüstung und Mobilität, Publikationen, Reiseberater, Apps und Start-ups. Das Programm bietet einen Mix aus Vorträgen, Workshops, Master Classes und Film Screenings. Die Themen sind bunt gemischt: Von Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und außergewöhnlichen Abenteuergeschichten über kritische Diskussionen zu nachhaltigem Tourismus bis hin zu Photographie, Persönlichkeitsentwicklung, Karriere in der Branche und digitalem Nomadentum. Eröffnet wird das Festival mit der Fachkonferenz "Shop Shift - A Trend Lab for Creative Minds", bei der Experten Zukunftsstrategien für den stationären Reiseeinzelhandel aufzeigen.



Vergünstigte ITB-Tickets online, bei der BVG und der S-Bahn Berlin



Für die ITB Berlin-Publikumstage am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März 2019, können Besucher das Tagesticket für nur 12 Euro statt 15 Euro unter www.itb-berlin.de/tickets online kaufen. Mit dem Ausdruck der Eintrittskarte kommen Privatbesucher bequem und ohne Anstehen in die Messehallen. Alternativ sind Gutscheine für die ITB Berlin bis zum 10. März (12 Uhr) an einem der vielen Fahrkartenautomaten oder in den Kundenzentren von BVG und S-Bahn zu erwerben. Dort kostet der Gutschein für ein Tagesticket ebenfalls nur 12 Euro statt 15 Euro.



Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Zutritt. Schüler und Studenten erhalten ein ermäßigtes Tagesticket zum Preis von acht Euro. Das Last Minute Ticket für den 10. März ab 14 Uhr kostet an der Tageskasse acht Euro. Die Öffnungszeiten der ITB Berlin sind jeweils von 10 bis 18 Uhr. Für die bequeme An- und Abreise wird die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs empfohlen. Weitere Informationen für die ITB Berlin 2019 finden Interessierte unter www.itb-berlin.de/publikum.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus 186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000 Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9. März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.



Akkreditieren Sie sich für die ITB Berlin 2019 online unter www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.



Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei. Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin. Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin. Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom auf newsroom.itb-berlin.de.



Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de im Bereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Service und abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: ITB Berlin / ITB Asia / ITB China: Julia Sonnemann PR Manager T: +49 30 3038-2269 julia.sonnemann@messe-berlin.de