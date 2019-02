14-Prozent-Sprung der JinkoSolar-Aktie, auch First Solar und Co starten in dieser Woche wieder durch. Nun ist der Grund durchgesickert: China öffnet wohl den Geldbeutel - 444 Millionen Dollar könnte die Regierung im Jahr 2019 für Förderungen zur Verfügung stellen, so die Citigroup. Die Bank erwartet im Base-Case laut Bloomberg einen Zuwachs der Solarkapazitäten um 42 GW im laufenden Jahr.

