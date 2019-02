Die Grundgesetzänderung unter anderem für die Digitalisierung der Schulen in Deutschland rückt näher. "Das sieht jetzt so aus, als ob der Konsens das ermöglicht", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatten sich Vertreter der Bundestagsfraktionen und der Länder auf Kompromisse unter anderem darüber geeinigt, wie der Bund die Verwendung seiner Milliardenhilfen durch die Länder künftig kontrollieren darf. Für die Bundesregierung sei die greifbare Grundgesetzänderung "ein voller Erfolg", so Scholz.

Mit Milliardenhilfen des Bundes sollen somit Deutschlands Schulen digitalisiert und der soziale Wohnungsbau angekurbelt werden. Pendler sollen außerdem von mehr Bundesmitteln in den Ausbau des regionalen Schienenverkehr profitieren. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider kündigte an, bereits an diesem Donnerstag wolle der Bundestag das geänderte Gesetz für die Grundgesetzänderung beschließen. Die Länderkammer dürfte bei ihrer nächsten Sitzung am 15. März darüber entscheiden.

Seit der ersten Sitzung des Vermittlungsausschusses in dieser Legislaturperiode Ende Januar hatten Vertreter der Bundestagsfraktionen und der Länder intensiv über strittige Punkte verhandelt. Eine vierseitige Zusammenstellung des Diskussionsstands, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt, sollte am Abend in der zweiten Sitzung des Gremiums beraten werden. So sollen die Länder nicht mehr - wie ursprünglich geplant - bei allen künftigen Bundesprogrammen zu ihren Gunsten Landesmittel "in jeweils mindestens gleicher Höhe" zuschießen müssen. Aber Bundesmittel sollen "zusätzlich zu eignen Mitteln der Länder bereitgestellt werden", wie es heißt: Die Länder dürfen ihre Eigenfinanzierung nicht streichen.

Zuletzt war nach Angaben aus Verhandlungskreisen noch die Kontrolle der Mittelverwendung strittig: Nun einigen sich beide Seiten vor allem darauf, dass der Bund Vor-Ort-Kontrollen nicht beim Bildungsbereich, wohl aber bei Wohnungsbau und Nahverkehr vornehmen dürfen soll.

Die geplante Grundgesetzänderung soll unter anderem den Weg für den bereits ausgehandelten Digitalpakt Schule ebnen. Fünf Milliarden Euro vom Bund sind für die Ausstattung der Schulen mit WLAN, digitalen Lerninhalten und Computern vorgesehen.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie begrüßte die erwarteten Beschlüsse. "Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte warten dringend darauf, dass Bund und Länder endlich die Voraussetzungen für eine zeitgemäße digitale Bildung schaffen", sagte Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte weitere Bundesmittel für die Bildung. "Wir brauchen auch mehr Geld für Schulbauten", sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Der Sanierungsstau ist riesig." In fast allen Städten seien wegen der immer zahlreicheren Schüler zudem zusätzliche Schulen nötig.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch): "Wir haben einen guten Kompromiss gefunden." Sein hessischer Amtskollege Volker Bouffier (CDU) sprach in der Zeitung ebenfalls von einem "sehr vernünftigen Kompromiss"./bw/DP/fba

